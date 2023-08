Ford s’avança a la possible competència i presenta un projecte pel Perte

Ford ha presentat un projecte per optar a les ajudes de la segona línia de la segona convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i la Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC II), destinada a la cadena de valor del vehicle elèctric. Després que aquest mateix dimecres el govern espanyol hagi obert la finestreta on es podran presentar els esborranys, la companyia estatunidenca no ha esperat i ja ha confirmat la seva participació amb l’enviament del seu projecte. L’any passat, Ford va renunciar a participar en la primera convocatòria del Perte perquè els temps d’inversió “no encaixaven” amb els plans de la companyia per a aquesta electrificació. Aquesta vegada, doncs, la companyia està disposada a endur-se el finançament.

Segona ha assegurat el govern espanyol, aquesta línia compta amb un pressupost de 559 milions d’euros, dels quals l’import total màxim convocat serà de 344,42 milions d’euros en forma de subvenció i 215,24 milions en forma de préstecs, que seran reemborsables al tipus d’interès del 2,88% i amb un termini d’amortització total de 10 anys amb 3 anys de manca. D’aquesta manera, Ford utilitzarà la seva fàbrica d’Almussafes per fer la nova plataforma de vehicles elèctrics a Europa a partir del 2025, una decisió que va assegurar la càrrega de treball en els pròxims anys. Per això, haurà de realitzar inversions en la planta per a adaptar-la a l’electrificació. La signatura automobilística s’ha compromès al fet que tota la seva flota sigui elèctrica el 2030.

La tensa situació a València

La fàbrica ha arrossegat diversos Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) per problemes de subministrament de components -pel que sembla, ja resolts- i ha aplicat un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERE) amb el qual ha reduït la seva plantilla en 1.124 treballadors menys. Tot això sumat al progressiu final de la fabricació dels models de combustió.

En aquest context, el sindicat majoritari de Ford a Almussafes, UGT, ja va avançar al juny que la signatura concorreria al nou Perte VEC, al mateix temps que va instar que es posessin en marxa les primeres inversions a Almussafes abans de primavera de 2024, davant el cessament de producció de la furgoneta Transit i altres models, que han reduït el volum de fabricació a Almussafes. El sindicat va lamentar els “retards” en les inversions i va demanar “certitud”. De fet, l’electrificació de la fàbrica de Ford a Almussafes, al costat de la construcció de la gigafactoria de cel·les de bateries de PowerCo -filial en Volkswagen- a Sagunt (València), aspiren a alçar a la Comunitat Valenciana com el gran pol de la mobilitat sostenible en el sud d’Europa.