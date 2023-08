L’oferta de pisos compartits a Barcelona creix un 63% el 2023

L’oferta de pisos compartits a Barcelona ha augmentat un 63% el 2023, segons l’últim estudi d’Idealista. D’aquesta manera, el portal de cerca de pisos, ha publicat les dades del creixement de l’oferta a tot l’estat espanyol, on Barcelona ha destacat per davant de Madrid, que només ha augmentat un 10% la disponibilitat de pisos compartits. Pel que fa a les dades generals, l’oferta de pisos compartits s’ha incrementat un 34% durant l’últim any a tot l’Estat. Aquestes dades, segons Idealista, mostren que aquest increment de l’oferta ha provocat que el preu individual hagi augmentat un 3%, fins als 350 euros mensuals com a mitjana.

Els pisos barcelonins continuen sent dels meus cars de tot l’estat espanyol, de fet, aquest any s’ha endut la primera posició del rànquing dels preus més alts la gran majoria dels mesos. Aquesta tendència ha obligat a molta gent compartir pis en comptes de finançar un lloguer en solitari. D’aquesta situació, els propietaris han augmentat la seva oferta de pisos per compartir. Barcelona no ha estat la ciutat amb més oferta, però sí que ha doblat la quantitat de pisos per compartir que tenia l’any passat. La pujada més gran de l’oferta ha estat a Castelló de la Plana, on ha crescut un 156%, seguit d’Almeria, on ha incrementat un 98%, i una mica menys a Alacant (81%). El mateix estudi d’Idealista també ha mencionat el creixement de l’oferta de Lleida, que s’ha posicionat per davant de la capital catalana amb un augment del 77%.

Barcelona, la ciutat més cara

Barcelona és la ciutat amb els lloguers d’habitacions més cars d’Espanya, ja que aconsegueixen els 485 euros mensuals de mitjana. Li segueixen Palma (475 euros), Sant Sebastià (450 euros), Madrid (450 euros), Màlaga (400 euros), Bilbao (400 euros) i Pamplona (395 euros). Ciudad Real és, en canvi, la ciutat més econòmica d’entre les analitzades per Idealista (180 euros mensuals), seguida per Badajoz (199 euros), Zamora, Palència, Lugo i Càceres (200 euros en les quatre ciutats).