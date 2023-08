L’energia torna a alentir la facturació de la indústria catalana

L’índex de negoci de la indústria catalana va tancar el mes de juny amb una lleugeríssima alça del 0,6%. El sector manufacturer del país registra un creixement per segon mes consecutiu en un estiu dolent per a les empreses productives espanyoles. Segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística hauria patit una ensopegada del 7% en termes interanuals, arrossegada principalment per la caiguda en els ingressos de les empreses energètiques.

A banda de Catalunya, només quatre territoris de l’Estat van mantenir una taxa positiva durant el sisè mes de l’any: Canàries, Navarra, La Rioja i Castella i Lleó. A banda de la catalana, les principals indústries de l’entorn registren importants caigudes de vendes, amb el País Basc en un retrocés proper al 5% i el País Valencià en una contracció superior als 10 punts. Més cridanera és la caiguda de l’índex a Astúries i la Regió de Múrcia, que s’ensorren en un 25 i un 26,3% respectivament.

L’energia, gran culpable

L’energia és el principal factor que explica la caiguda de la xifra de vendes de la indústria. Respecte de l’estiu del 2022, encara en plena crisi inflacionista, els productes energètics han retallat el valor venut en un 40,8%. També els béns intermedis –primeres matèries transformades per a altres processos productius– lamenten una caiguda de negoci considerable, propera al 12%; mentre que els béns de consum duradors cauen prop d’un 5%. A l’altra banda de la taula, els béns d’equipament –maquinària industrial, per exemple– acceleren un 8,7% durant el mes de juny, i els de consum no duradors mantenen un ritme positiu amb una taxa del 3,6%. Les escasses baules que encaren el segon semestre en positiu no serveixen ni de bon tros, però, per equilibrar la balança que l’energia ancora a la baixa.

El consum intern s’estanca

Per mercats, la caiguda més intensa de les vendes s’ha accentuat especialment en l’àmbit del consum intern, al mateix Estat espanyol. La intensa baixada del preu de l’energia que es manté en comparació amb el juny del 2022 ancora l’índex de vendes industrials en un -8,5% dins de les fronteres espanyoles. A la zona euro el rendiment és millor, si bé es manté negatiu: les exportacions industrials fan que l’alentiment de la facturació a Europa es quedi en un -1,4%; mentre que fora dels països de la moneda única cau fins al -2,1%.