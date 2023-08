Repunt de la producció industrial a Catalunya tot i les caigudes a l’Estat

La producció industrial a Catalunya creix 3,4 punts durant el juny. Després de mesos d’inestabilitat i oscil·lacions i un lleuger retrocés al maig, el país recupera activitat industrial en un mes dolent per al sector manufacturer espanyol. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, la mitjana del secundari de l’Estat ha patit a finals del primer semestre una contracció propera a un punt i mig. En aquesta conjuntura, només sis territoris han aconseguit mantenir en positiu l’evolució de la seva capacitat productiva, amb Canàries al capdavant amb una alça del 8%.

Entre les regions homologables a Catalunya pel que fa a capacitat productiva, la Comunitat Autònoma Madrilenya és l’única que se situa per sobre, amb un increment del seu índex de producció del 4,2%. Per la seva banda, el País Basc pateix un retrocés similar a l’alça catalana, amb un -3,6% durant el sisè mes de l’any. Més pronunciada és la caiguda del País Valencià que, en dades de l’INE, registra una producció 4,6 punts menor que la de l’any anterior. Especialment pronunciada és la caiguda de la indústria a la Regió de Múrcia, que lamenta un retrocés superior al 13%.

Tots els sectors afectats

Segons les dades de l’INE, la majoria de l’activitat manufacturera de l’Estat s’ha vist afectada pel retrocés acumulat. Si bé és cert que el grup de béns de consum es manté per sobre de l’aigua amb un creixement lleuger, de l’1,3%, l’alça se centra en el consum no durador -alimentació, per exemple-. Els béns de consum duradors, de més càrrega industrial, cauen un 3,3% durant el mes de juny. Per la seva banda, els béns d’equipament -maquinària industrial, entre altres- marquen un ritme alcista superior al 4,5%; mentre que els béns intermedis -matèries primeres transformades per a altres processos industrials- cauen un 3%. Com ve a ser costum durant els darrers períodes, la producció d’energia acumula el pitjor rendiment interanual, amb una davallada del 9,5% si es compara amb el juny del 2022.