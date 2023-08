El Banc d’Anglaterra augmenta els tipus d’interès fins al 5,25%

El Banc d’Anglaterra ha decidit aquest dijous tornar a augmentar els tipus d’interès. El supervisor britànic ha elevat en 25 punts bàsics el tipus de referència per a les seves operacions, amb el que passaran a situar-se en el 5,25%, el seu nivell més alt des d’abril de 2008, segons ha anunciat la institució. La pujada de tipus anunciada, que suposa relaxar el ritme del cicle de pujades, després de l’augment de 50 punts bàsics de l’anterior reunió, amplia a catorze les reunions consecutives de la seqüència d’increments del preu del diner executades pel Banc d’Anglaterra.

La decisió de pujar els tipus en 25 punts bàsics ha comptat amb sis vots a favor, mentre que altres dos membres del Comitè han votat a favor de tornar a elevar la taxa en 50 punts bàsics i un ha optat per mantenir-la en el 5%.

Cal recordar que el Regne Unit encara no ha pogut doblegar la inflació i que el passat mes de juny es va col·locar en el 7,9%. Tot i això, la tendència és positiva en els últims mesos, ja que al maig la inflació era del 8,7%. De fet, la dada del juny és la més baixa des del març de 2022. Per altra banda, l’IPC subjacent, es va moderar al juny al 6,9%, dues dècimes menys que al maig, quan havia arribat al seu nivell més elevat des de març de 1992.

Seguint els passos del BCE i la Fed

El moviment executat aquest dijous pel Banc d’Anglaterra segueix els mateixos passos que la Reserva Federal americana i el Banc Central Europeu, que la setmana passada van anunciar sengles augments de 0,25 punts bàsics. Per una banda, el BCE va seguir la tònica dels últims mesos i va augmentar els tipus fins al 4,25%. Aquesta pujada suposava la novena de la present sèrie d’enduriment monetari per situar el preu del diner en el seu nivell més alt en vint-i-un anys. Segons el comunicat que va emetre la institució monetària, la contenció general de preus a la Unió no ha estat suficient per considerar sota control una inflació “massa elevada durant massa temps”.

A l’altra costa de l’Atlàntic, la Reserva Federal també va augmentar els tipus d’interès, en el que va suposar el retorn a l’enduriment de la política econòmica després de la “pausa” que van concedir als mercats el passat mes de juny. Amb aquesta decisió, el director general Jerome Powell va reconèixer que l’actual cicle d’encariment del crèdit no ha estat encara suficient per ancorar la inflació al 2%. “La inflació s’ha mantingut elevada”, van constatar els governadors, tot i que van admetre que ja s’apropa a la ràtio objectiu: segons les dades de l’oficina estadística dels Estats Units, la federació va tancar el juny amb un índex de preus del 3%, més de dos punts inferior al de la Unió Europea. D’aquesta manera, el preu del crèdit als EUA va saltar fins al rang del 5,25-5,5%, el més alt en dues dècades.