Consum obre un expedient a les aerolínies per cobrar equipatge de mà

El Ministeri de Consum ha obert els primers expedients sancionadors a diverses línies aèries de baix cost per cobrar suplements per l’equipatge de mà transportat en cabina. En un comunicat d’aquest dijous, el ministeri encara dirigit per Alberto Garzón explica que la investigació que va iniciar el passat mes de juny al juny contra set aerolínies. Alhora, des de Consum comenten que també estan investigant els sobrecosts aplicats a altres serveis com la reserva del seient contigu a un altre passatger en el cas de menors o persones dependents, que tradicionalment s’incloïen en el preu del bitllet.

En el mateix comunicat, el govern espanyol argumenta que aquesta pràctica de desglossar serveis tradicionalment inclosos en el preu del bitllet i cobrar-los com a suplements fa que aquestes companyies publicitin preus molt competitius, que finalment s’acaben encarint. Aquesta pràctica, asseguren, “els permet tenir un posicionament SEO privilegiat en els motors de cerca i en els comparadors respecte de competidors que sí que inclouen aquests serveis en el preu del bitllet que s’anuncia en el comparador”. A més, el Ministeri de Consum explica que aquestes aerolínies de baix cost “no estarien permetent el pagament en metàl·lic a l’aeroport pels serveis addicionals, en contra del que disposa la normativa”.

Les sancions previstes per aquesta mena d’infraccions es poden considerar greus o molt greus i sancionar-se amb multes d’entre 10.001 i 100.000 euros en el cas de les greus i entre 100.001 i un milió d’euros en el de les molt greus. En cas que el benefici il·lícit obtingut per les pràctiques infractores superés aquestes quantitats, les sancions que s’imposessin podrien assolir fins a entre quatre i sis cops el benefici il·lícit obtingut en els casos greus i entre sis i vuit cops en els molt greus.

Facua assenyala cinc companyies

Poc després de fer-se públic el comunicat, l’associació de consumidors Facua ha reaccionat assegurant que aquests expedients sancionadors afecten Ryanair, Vueling, Easyjet, Eurowings i Volotea. L’associació remarca que porten denunciant aquest fet des de 2018 i que ho va traslladar fa dos anys al Ministeri de Consum.

El Ministeri té potestat sancionadora des de maig de 2022, a conseqüència d’una modificació de la llei general per a la defensa dels consumidors.