El Govern prepara 35 milions per resistir el canvi climàtic

El departament d’Acció Climàtica prepara una línia de subvencions de 35 milions d’euros per executar projectes de mitigació del canvi climàtic al país. Segons la resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya aquest dijous, el programa es dedicarà a subvencionar actuacions de tota mena en els àmbits centrals de la sostenibilitat; com ara la reducció d’emissions de gasos contaminants en el transport o l’aprofitament eficient dels recursos hídrics. També es finançaran programes d’adaptació climàtica dels edificis públics, entre altres.

Les subvencions, segons ha comunicat la Generalitat, sortiran del Fons Climàtic, una guardiola finançada amb part dels ingressos obtinguts per l’impost a les emissions dels cotxes –un 50%, en concret– així com per una cinquena part del que genera la taxa sobre instal·lacions amb efectes sobre el medi ambient. Les actuacions que en poden ser beneficiàries seran diverses, des d’iniciatives de pacificació viària que puguin reduir les emissions contaminants del vehicle de combustió fins al transport públic urbà o la millora de la permeabilitat del sòl.

També es contemplen iniciatives dedicades a la protecció de la ciutadania envers els esdeveniments meteorològics extrems lligats a l’avenç de l’emergència climàtica. Així, el programa finançarà qüestions com l’actualització dels paràmetres d’eficiència energètica i tèrmica d’edificis públics, especialment els d’ús intensiu per part de col·lectius vulnerables, com ara centres de dia per a persones grans o escoles. L’adaptació d’espais públics com a refugis climàtics també tindrà presència, segons el departament, en les ajudes convocades aquest dijous.

Completar el paquet

Tal com ha comunicat el Govern, els ajuts serveixen per complementar la línia de subvencions de 40 milions d’euros a locals per fer front a l’emergència climàtica. En aquella ocasió, fins a 585 espais van sol·licitar finançament per millorar les seves instal·lacions envers la crisi ecològica per valor d’uns 11 milions d’euros. Un cop presentades les propostes, el departament preveu sol·licitar al Fons Climàtic una ampliació del pressupost per finançar el conjunt de projectes.