Wallbox retalla les pèrdues fins als 31 milions i estabilitza la facturació

Wallbox disminueix les seves pèrdues fins als 31 milions d’euros el segon trimestre, un 26,9% menys que el mateix període del 2022, quan en va perdre uns 44. L’unicorn català fundat per Enric Asunción ha assolit una xifra de negoci de 33 milions d’euros, un 16,5% menys que ara fa un any i lleugerament inferior també als ingressos amb què va tancar el primer trimestre, que es van elevar fins als 35,1 milions. El cofundador i CEO ha celebrat la capacitat de la companyia per retallar despeses, amb un exercici d’eficiència que els hauria permet desempallegar-se d’uns 12,3 milions d’euros en sortides; si bé reconeix la “debilitat del mercat” de la infraestructura per al vehicle elèctric en un moment d’alta volatilitat econòmica.

Més enllà del balanç final, Asunción ha subratllat els “grans èxits comercials” que registra la marca nascuda a Catalunya en algunes de les seves verticals. Com confirma la mateixa companyia, les vendes als Estats Units han fet un salt interanual del 67%. En el mercat global, Wallbox registra un rècord en les entregues de carregadors de corrent alterna, amb un creixement del 18%. Destaca concretament el carregador Supernova, del que s’han venut unes 350 unitats, un 700% més que durant el segon trimestre del 2022. Així, el directiu ha destacat la “resistència” del model de negoci de Wallbox, que s’ha enfrontat a importants “reptes” conjunturals amb creixements en diverses verticals.

Finançament

Durant aquest mateix període estudiat, Wallbox ha tancat una important ampliació del seu capital, per valor d’uns 56 milions d’euros, que servirà per “continuar executant el pla estratègic” de la companyia. A 30 de juny, data de tancament del semestre, la posició de caixa de l’empresa era d’uns 111 milions d’euros. A més, celebren l’èxit del programa de retallada de la despesa operativa, que “permet un palanquejament operatiu significatiu a tot el negoci”.

Punt d’equilibri

En la presentació dels resultats corresponents al segon trimestre, Asunción ha destacat que l’objectiu a mitjà termini és assolir la rendibilitat i sortir de números vermells. El CEO, però, no ha volgut aventurar-se a predir exactament quin serà el resultat de l’empresa a final de curs, en tant que a tancament de juliol no s’ha arribat als objectius de 43 milions que s’havien marcat, i apunta a intensificar la reducció de costos. “Estem fent el que podem controlar”, ha declarat Asunción, tot recordant els problemes de la cadena de subministrament de l’automòbil -especialment l’elèctric- que determinen en última instància el rendiment de Wallbox.