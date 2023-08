Sagnia d’autònoms a l’Estat al juliol: “les despeses llastren l’activitat”

L’Estat espanyol hauria perdut 219 treballadors autònoms al dia el mes de juliol. Així ho denuncia la principal entitat del col·lectiu, l’Associació de Treballadors autònoms (ATA) en la seva anàlisi de les darreres dades d’ocupació del ministeri de Treball. Segons l’entitat, la base de treballadors autònoms s’hauria reduït en més de 6.000 en només els darrers 30 dies, una contracció de dues dècimes si es compara amb el juny. Només quatre territoris, liderats per les Balears, guanyen autònoms durant el setè mes de l’any, mentre que els principals mercats interns -Catalunya, Madrid o el País Basc- en perden a un ritme similar al del conjunt.

Així, el mercat laboral català hauria perdut prop de 900 treballadors per compte propi només aquest darrer mes, una caiguda superior al 0,2%, en línia amb la mitjana espanyola. Més elevada ha estat la caiguda al País Basc: tot i que les xifres són similars (888 treballadors), suposa un 0,5% de la força de treball autònom total de la regió. El mateix percentatge es contrau el col·lectiu a la comunitat autònoma madrilenya; tot i que per volum en perd molts més. Segons les dades de l’ATA, més de 2.200 treballadors s’han donat de baixa del RETA al territori de la capital de l’Estat durant el juliol.

El president de l’entitat, Lorenzo Amor, lamenta que les despeses -tant comercials com administratives- “llastren l’activitat” dels treballadors autònoms fins al punt de no poder sostenir-la. D’aquesta manera, assegura que la pèrdua d’empleats per compte propi és “la nota més negativa” de les dades d’ocupació corresponents al juliol, i exigeix “estabilitat i certesa”, a més de la ràpida formació d’un “govern estable” que aporti seguretat jurídica al col·lectiu.

Si es compara amb les xifres del juliol del 2022, l’Estat no només no va registrar pèrdues d’autònoms tan elevades, sinó que en va guanyar. En concret, el mercat espanyol va tancar el setè mes del curs amb un 0,1% més de treballadors afiliats al RETA, uns 3.617 mes en el mateix període. Catalunya, per la seva banda, n’havia guanyat uns 1.238, mentre que Madrid creixia a un ritme del 0,6%, uns 2.475 en 30 dies.

Prudència amb l’atur

Tot i la celebració de les dades d’atur per part de govern espanyol i sindicats, des de l’ATA alerten dels efectes estacionals que pot tenir la reducció de la desocupació. “Cal tenir en compte que el juliol és un mes en què tradicionalment augmenta l’ocupació pel turisme i l’estiu”, assegura Amor, tot lloant el rol del sector privat en el sosteniment del mercat laboral. “L’economia es mou gràcies al sector privat com a motor de la creació d’ocupació”, raona el president.