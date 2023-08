Catalunya lidera el turisme internacional de l’Estat el primer semestre

Catalunya lidera un any mes el sector turístic internacional de l’Estat espanyol durant el primer semestre. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, entre el gener i el juny d’enguany el territori català ha rebut 7,9 milions de turistes, un 30% més en termes interanuals. Aquesta xifra consolida el país còmodament al capdavant del seu entorn en termes d’atractiu a fora de les fronteres. Només les Canàries s’hi apropen, i no gaire: l’arxipèlag acumula 6,8 milions de visitants en la primera meitat del 2023, més d’un milió per sota dels que van aterrar a Catalunya. També les Balears prenen impuls, amb uns 5,7 milions de viatgers i un clar lideratge de cara als mesos estivals.

D’aquesta manera, si s’estudia només el mes de juny, el mercat balear és el clar protagonista amb més de dos milions de visitants internacionals, un 5,1% més que l’any anterior. Més intens és el creixement català, que escala un 11,6% respecte del 2022, amb uns 1,86 milions de turistes que garanteixen la segona posició, substancialment per sobre d’Andalusia, que també tanca el sisè mes de l’any per sobre del milió.

Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, el mercat francès va ser el principal proveïdor de visitants exteriors a Catalunya entre el gener i el juny, amb un 14,9% del total. El segueix el Regne Unit, que va aportar un 13,8% dels viatgers que van optar pel territori català com a destinació turística principal el primer semestre. Al conjunt de l’Estat, són els britànics els que lideren la taula, amb més de 7,5 milions de turistes; amb un frec a frec entre Alemanya i França a la segona posició: més de 4,8 milions de persones de cadascun van triar destinacions espanyoles per viatjar en la primera meitat de l’any.

Dos turistes a la plaça Catalunya de Barcelona / EP

Segons les dades de l’INE, la immensa majoria dels visitants que van arribar a destinacions de l’Estat procedents de mercats exteriors ho van fer per motius d’oci. Fins a 31,5 milions han declarat arribar-hi a passar vacances, mentre que poc més de dos milions ho han fet per motius de negoci. Pel que fa a la durada de l’estada, els paquets de quatre a set nits han dominat el sector, amb més de 18 milions de persones; seguit pels considerats excursionistes, aquells que no passen cap nit a la destinació, uns 16 milions.

Despesa turística

Tot i el lideratge en afluència, Catalunya queda eclipsada per les Canàries en el muntant de despesa que deixen els turistes en la seva estada. Segons el mateix Institut, l’arxipèlag registra una despesa total de 9.521 milions d’euros per part dels visitants internacionals en el primer semestre, més d’un 20% del total de l’Estat. Els viatgers que van optar per Catalunya van deixar als establiments del país uns 8.630 milions d’euros, un 38% més que el curs passat i prop d’un 19% del conjunt espanyol.

Com en el cas dels visitants, en l’àmbit de la despesa les Balears tanquen el semestre en tendència alcista. Les dades de l’INE apunten a un creixement de la inversió en els establiments locals per part dels turistes d’uns 2.453 milions d’euros només durant el mes de juny; lleugerament per sobre de la marca catalana, que se situa en 2.180 milions. A tot el territori espanyol, els viatgers forans es van deixar uns 10.606 milions d’euros durant el primer mes de temporada alta, un 17,5% més que l’any anterior.