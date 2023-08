La hisenda espanyola recapta 16.675 milions en la lluita contra el frau

L’Agència Tributària espanyola ha anunciat aquest dimarts que va recaptar un total de 16.675 milions amb la seva campanya de lluita contra el frau durant el 2022, que suposa una reducció de l’1,3% respecte a 2021. Alhora, l’organisme també ha informat que va regularitzar més de 3.409 milions en bases imposables, després de realitzar 117 comprovacions inspectores sobre grans empreses multinacionals. En total, Agència Tributària va dur a terme un total de 39.366 actuacions de control relacionades amb grans empreses, patrimonis de persones físiques, abusos societaris i lluita contra l’economia submergida. En aquest cas les xifres suposen un augment del 7,6% respecte al 2021.

En concret, afirma Hisenda, es van dur a terme 29.394 actuacions sobre grans empreses, multinacionals i grups societaris, un 8,9% més; 2.971 d’anàlisi patrimonial i societària (+2,5%); i 5.594 en relació amb l’ocultació d’activitat i l’abús de les formes societàries (+5,2%). A això se sumen 1.407 actuacions que han permès aflorar vendes ocultes en el marc del control d’activitats econòmiques. En conjunt, l’Agència Tributària va dur a terme en 2022 un total d’1.889.000 actuacions de control de tributs interns, un 5,2% més que l’any previ i un 16,1% més que en 2020, superant també els nivells previs a la pandèmia en pràcticament totes les grans tipologies d’actuacions.

Fiscalitat internacional

En l’àmbit de la fiscalitat internacional de grans empreses multinacionals, l’Agència Tributària va regularitzar bases imposables per un import de 3.409 milions d’euros en total. En paral·lel, Hisenda també va realitzar un total de 1.130 actuacions de control des de les seves diferents delegacions sobre grans patrimonis de persones físiques, unes actuacions que van portar a liquidar deute per un import de 546 milions. A més, s’han liquidat de 28,2 milions d’euros sobre 97 contribuents que es trobaven artificialment localitzats en altres països, i per als quals s’ha determinat que realment tenien residència efectiva a Espanya.

Les minoracions de devolucions sense els extraordinaris de pagaments fraccionats van caure fins als 4.013 milions d’euros, ja que l’any passat es van reduir sensiblement els resultats d’una sèrie d’expedients de l’Àrea de Duanes i IIEE, que van passar de 3.255 a 1.641 milions d’euros. Sense l’efecte de totes dues tipologies d’expedients, pagaments fraccionats i Duanes, el resultat ordinari de les minoracions de devolució creixeria un 24,2% fins a aconseguir els 2.372 milions d’euros.

“Es tracta d’actuacions molt rellevants, uns 8.800 milions en els dos últims anys, que, si bé no computen en els resultats de control, com que no suposen cap ingrés ni minoració de devolucions, resulten d’una gran transcendència per a eixamplar bases imposables futures i elevar la recaptació”, ha explicat l’Agència a través d’un comunicat.

435 milions de l’economia submergida

Al mateix temps, l’Agència va executar 2.312 actuacions inspectores sota diferents programes de comprovació, en les quals va descobrir vendes ocultes, regularitzant quotes per un import de 435 milions d’euros, un 8,8% més que l’any previ. En el mateix període es van liquidar quotes i sancions per import de 122 milions d’euros en més de 2.600 actes d’inspecció a un miler de contribuents que prèviament havien estat objecte d’actuacions d’entrada i registre.

Segons explica l’Agència Tributària, aquesta activitat afecta actuacions atomitzades per tot el territori espanyol. En aquest punt s’hi inclouen les que es realitzen en el si de les grans macrooperacions coordinades amb entrades i registres que es desenvolupen per al descobriment d’activitat econòmica oculta i la detecció de programari d’ocultació de vendes en sectors concrets d’activitat.