Els tipus d’interès enfonsen el crèdit a famílies i empreses

Un dels objectius principals d’augmentar els tipus d’interès és desincentivar el consum. Segons les últimes dades disponibles, aquest objectiu s’està complint, ja que segons el Banc d’Espanya el crèdit concedit per les entitats financeres a les famílies i institucions sense ànim de lucre residents a Espanya va caure un 2% el juny. El supervisor ha indicat aquest dimarts que durant el mes de juny es van concedir un total de 699.234 milions d’euros al juny. A més, el finançament a les empreses va caure un 2,7%, fins a 923.447 milions d’euros.

En comparació amb maig de 2022, el crèdit concedit a les famílies ha caigut en 13.816 milions i el facilitat a les empreses, en 26.091 milions, tot això en un context marcat ara per l’impacte en l’economia espanyola de la guerra a Ucraïna, l’escalada de preus i la pujada dels tipus d’interès que vam viure l’any passat.

En comparació mensual, l’endeutament de les famílies ha pujat en 9.983 milions d’euros al juny amb relació al mes de maig, la qual cosa suposa un 1,4% més. Per part seva, el deute de les empreses es va situar al juny 448 milions d’euros per sota de la dada de maig, un 0,05% menys.

Augmenten els crèdits al consum i cauen les hipoteques

Si ens centrem en les famílies, el que ha provocat aquesta caiguda del crèdit han estat les hipoteques. Els crèdits per a comprar habitatge, de fet, representen la major part del total del seu deute. Durant aquest mes de juny va ser de 503.364 milions d’euros, la qual cosa suposa 14.540 milions menys que un any abans i 1.237 milions menys que el mes anterior.

D’aquesta manera, les dades del Banc d’Espanya mostren que l’import que les famílies destinen a la seva llar continua ocupant la major part del seu endeutament, ja que suposa entorn del 72% d’aquest.

Alhora, els crèdits de les famílies destinats al consum van créixer al juny un 2,2% en taxa interanual, fins als 97.061 milions d’euros, al mateix temps que va ascendir lleugerament en taxa mensual, un 0,9%. Finalment, els préstecs de les famílies destinats a altres fins van sumar 95.460 milions d’euros, per sota dels 97.013 milions d’un any abans, encara que lleugerament per sobre dels 85.110 del mes anterior.

Cauen els préstecs a les empreses

Del seu costat, el finançament a les empreses el mes de juny d’enguany va caure a escala interanual, a causa del descens tant dels crèdits amb les entitats financeres com als valors representatius de deute, mentre que els préstecs de l’exterior van ascendir.

En concret, els préstecs bancaris de les empreses es van situar en 469.113 milions d’euros en el mes de juny passat, el que suposa un descens del 3,3% respecte al mateix mes de l’any anterior. Alhora, els valors representatius de deute van caure un 8,2% fins als 126.981 milions i els préstecs de l’exterior van ascendir un 0,4% interanual, fins als 327.353 milions.