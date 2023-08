La UE manté l’atur en mínims històrics amb Espanya en última posició

La Unió Europea i la zona euro sostenen nivells d’atur històricament baixos. Així ho constata el darrer estudi de l’oficina estadística comunitària Eurostat, corresponent al mes de juny, que situa la desocupació als 27 en el 5,9%, i l’eleva lleugerament fins al 6,4% en el cas dels països de l’euro. La xifra de persones sense feina ja fa tres mesos que es manté en mínims tot i els daltabaixos econòmics d’alguns dels principals mercats del continent. El món laboral europeu, d’aquesta manera, no només s’ha refet de la pandèmia sinó que ha augmentat el dinamisme respecte del 2020. Segons l’Eurostat, l’atur a l’eurozona ja se situa un punt per sota del que es va registrar el febrer del 2020, just abans dels confinaments, quan s’elevava fins al 7,4%. La situació, però, no és la mateixa a tots els països: el centre d’Europa, com ja és tradició, mostra unes dades molt més falagueres que les economies del sud.

Així, l’Estat es manté com el país membre amb la pitjor taxa d’atur de tota l’eurozona. A l’espera de l’actualització de xifres de desocupació que oferirà el ministeri de Treball i Economia Social el pròxim dimecres, Espanya pateix un atur de l’11,7%, poc menys del doble de la taxa del conjunt de la Unió i més de cinc punts per sobre de la mitjana dels països de la moneda única. Només s’hi apropa Grècia, l’única economia -a banda, és clar, de l’espanyola- que supera els dos dígits, amb un atur de l’11,1%. Per sota, Lituània i Suècia es queden en el 7,5%, lluny de les xifres de persones sense feina dels líders comunitaris. A l’altra banda de l’espectre se situen economies de menor abast, com Malta o la República Txeca, que volten el 2,6%; així com Alemanya, que s’atura al 3% tot i la recessió impulsada per la crisi energètica.

L’atur juvenil, disparat

Al conjunt de l’eurozona, l’atur entre les persones menors de 25 anys -una de les xacres tradicionals del mercat espanyol- es contrau lleugerament fins al 13,8%, dues dècimes menys que al maig; mentre que als països de la UE puja lleugerament, fins al 14,1%. Com en el cas de les taxes generals, l’Estat mostra amb diferència la pitjor taxa de desocupació entre els joves, un 27,4% -a l’espera, de nou, de l’actualització mensual del ministeri-. Segons l’Eurostat, Espanya acumula 464.000 persones de menys de 25 anys en atur, una part substancial dels poc més de dos milions que lamenta la zona euro. També escalen per sobre del 20% les economies grega i sueca, que registren al juny un 23,6% i un 21,3% d’atur juvenil respectivament.