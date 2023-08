El lloguer de locals comercials a Barcelona és un 50% superior al 2019

El mercat de lloguer de locals comercials a Barcelona està en auge. Durant el primer semestre de l’any s’ha situat un 48% per sobre dels nivells previs a la pandèmia, segons les últimes dades publicades per la consultora CBRE. En concret, s’han llogat un total de 10.294 metres quadrats fins a juny, una xifra molt per sobre dels 6.958 metres quadrats que es van registrar durant la primera meitat del 2019.

Tot i millorar considerablement les dades prepandèmia, el primer semestre del 2023 xifra d’aquest primer semestre ha experimentat una considerable caiguda del 9,9% respecte a les dades del mateix període de 2022. Com a nota positiva, s’ha situat un 22,3% per sobre de la mitjana dels últims quatre anys.

“La gran arribada de turistes, tant nacionals com internacionals, juntament amb el notable augment de la despesa mitjana per visitant, han promogut les dades favorables tant de vendes com d’afluències en els primers sis mesos de l’any”, ha assegurat la directora de Retail High Street de CBRE, Susana Elhombre.

Les marques internacionals suposen el 60% de les noves obertura

En aquest sentit, les marques internacionals han suposat un 58% de les noves obertures en els principals eixos comercials de la capital catalana durant el primer semestre. En aquest període ha destacat especialment l’obertura de la botiga d’Ikea a Diagonal, amb 2.500 metres quadrats. A més, la moda ha anat guanyant pes en els principals carrers comercials de la ciutat en els últims anys i actualment està apostant per plans d’expansió molt ambiciosos, assegura CBRE. De fet, aquest sector ha passat de representar un 26,1% de les noves obertures en 2019 a un 50% durant els últims sis mesos. A aquest sector està seguit pel d’accessoris, amb una quota del 16,7%, i el speciality retail i mobiliari de la llar, tots dos amb un pes de l’11,1%.

La taxa de disponibilitat ha continuat baixant en el primer semestre, fins a 5,5%, lleugerament superior als nivells previs a la pandèmia (5,1%). Desglossat per carrers, aquest indicador és relativament baix en Rambla Catalunya (3,4%), Diagonal (4,8%), Portaferrissa (5,6%) i passeig de Gràcia (7,1%), els carrers amb més concentració de demanda.

Les vendes augmenten

En aquest sentit, les rendes han pujat lleugerament als carrers que tenen menys oferta. L’increment més gran s’ha registrat a Diagonal, amb un creixement del 7,7% respecte a l’últim trimestre de 2022, i a Rambla Catalunya, amb un augment del 7%. “Passeig de Gràcia ja va experimentar una pujada de rendes a finals de 2022 i preveiem que pugui haver-hi un lleuger increment abans de final d’any. En la resta dels carrers, els preus s’han mantingut estables durant la primera meitat de l’any, una tendència que s’estendrà fins a tancament de 2023”, ha assegurat Elhombre.