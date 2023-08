Consum expedienta un festival barceloní per limitar l’entrada amb aliments

El ministeri de Consum obre un expedient sancionador contra el Reggaeton Beach Festival de Barcelona per “prohibir de forma arbitrària” l’entrada al recinte amb menjar i beguda de l’exterior. El certamen barceloní s’enfrontaria, d’acord amb aquest procediment, a una multa de fins a un milió d’euros. Així, el ministeri enceta una investigació respecte de la denúncia formulada pocs dies després de la celebració del festival per l’associació de consumidors Facua, que assegurava que el festival imposa “clàusules abusives” als seus assistents, com ara la limitació d’accés amb aliments de l’exterior o la negativa als reemborsaments de compres fetes dins el recinte.

El ministeri de consum, en aquest sentit, assegura que el festival incloïa “una clàusula obligatòria de prohibició expressa d’entrada al recinte amb menjar o beguda de l’exterior” que podia implicar registres als assistents, així com donava la potestat a l’organització de prohibir l’entrada a l’esdeveniment. La federació de consumidors assegura que aquesta seria una “clàusula abusiva”, remetent-se a un informe de l’Agència de Seguretat Alimentària que la considerava com a tal en el cas dels cinemes. L’entitat denunciava la prohibició d’entrada amb menjar o begudes de l’exterior en tant que “l’activitat bàsica de l’empresa en qüestió no és la venda i distribució d’aliments” tot i que aquesta hi estigui disponible.

Pagament sense efectiu

Des de l’organització havien denunciat també la impossibilitat de pagar en efectiu dins el recinte, en tant que el format únic d’abonament era el vinculat a la polsera del festival, en mètode cashless. L’expedient del ministeri, en aquest sentit, assegura que aquesta es podria considerar una “infracció per clàusules abusives”. Segons Facua, i en tant que l’abonament en efectiu és un “mètode de pagament legal”, la restricció “té un impacte en els potencials assistents sobre el seu dret a realitzar l’abonament de consumicions”. Consum investiga també les dificultats per al reemborsament dels diners sobrants a l’aplicació cashless, en tant que aquest no s’admetia si era per sota dels dos euros per les despeses de gestió d’un euro i mig que imposava l’empresa.

En cas que l’expedient es resolgui en aquest sentit, les sancions es podrien considerar entre greus i molt greus, el que suposaria una multa que podria escalar fins al milió d’euros. A més, si Consum acredita que les infraccions haurien generat un “benefici il·lícit” per a l’empresa organitzadora, podria imposar una multa pel valor d’entre quatre i vuit vegades la quantitat obtinguda irregularment.