Les renegociacions hipotecàries assoleixen cotes d’interessos inaudites. L’enduriment de la política monetària impulsat des del BCE i la subsegüent pujada de l’Euríbor han disparat l’interès de les modificacions d’hipoteques fins al 4,06%. Segons dades del Banc d’Espanya, es tracta del tipus més alt des del 2014, primer any en què es van començar a mesurar els interessos d’aquests contractes. Només fa un any, a mitjan 2022, abans de l’inici del cicle alcista del preu dels diners, les renegociacions d’hipoteques s’acordaven a l’1,96%, 2,1 punts per sota de la taxa actual.

Aquest tipus afecta qualsevol acord per a canvis al contracte hipotecari, ja sigui per actualitzar el tipus d’interès, modificar els terminis de pagament o fer el –demandat en la conjuntura actual– canvi de tipus fix a variable. Les renegociacions, d’aquesta manera, se signaven durant el mes de juny a una taxa d’interessos 31 dècimes més cara que la general. La mitjana dels interessos de totes les operacions hipotecàries acordades durant el sisè mes, recorda el Banc d’Espanya, es va situar en el 3,75%.

Els tipus no maten les hipoteques

Si bé l’objectiu general de l’enduriment de la política monetària és l’alentiment del crèdit, durant el juny es va registrar una lleugera alça en la concessió de préstecs hipotecaris. Segons el regulador espanyol, aquests van créixer un 2,7% si es compara amb el mes de maig, fins als 5.285 milions d’euros. Tot i la pujada rècord del tipus mitjà, les renegociacions hipotecàries també van accelerar, en aquest cas un 2,4%, per un valor de 419 milions d’euros.

Malgrat això, el saldo viu hipotecari a l’Estat es va reduir, en tant que la signa de noves hipoteques no va superar durant el juny el muntant que els creditors espanyols van amortitzar durant el mateix període. Segons el Banc, l’amortització neta –el diferencial positiu entre els diners prestats i els retornats– es va situar en 1.080 euros, el que suposa una reducció del 0,2% del conjunt de la cartera hipotecària de tot el territori. Aquesta es va quedar, en dades de l’organisme, en 501.577 milions d’euros.