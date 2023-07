L’Euríbor tancarà el juliol en el 4,15% impulsat pel BCE

L’Euríbor manté la seva escalada i tancarà el juliol fins al 4,15%. L’índex de referència per als préstecs hipotecaris de la zona euro manté una velocitat de creixement similar a la que venia marcant durant el segon trimestre, alçat per l’enduriment monetari del Banc Central Europeu. Així, l’indicador s’apropa als nivells dels pitjors moments de la crisi immobiliària del 2008, quan es va enfilar fins al 4,35%. Si es compara amb les xifres de l’estiu anterior, quan es trobava per sota de l’1%, l’increment ha estat de 3,29 punts percentuals, un dels més ràpids de la seva història.

L’increment acumulat de l’Euríbor en les darreres setmanes pot suposar salts en les quotes hipotecàries superiors als 260 euros mensuals per als compradors que estiguin pagant un préstec a tipus variable. No sembla, a més, que pugui haver-hi aturades a curt termini: tot i que el Banc Central Europeu ha obert la porta a una aturada de l’encariment del crèdit al setembre, els efectes de la darrera pujada de 25 punts bàsics encara s’hauran de notar durant el mes d’agost.

Imatge de la seu del BCE / Europa Press

Els tipus lideren la marxa

Tradicionalment, com recorden des del sector financer, l’Euríbor tendeix a situar-se per sobre del nivell dels tipus d’interès. Amb la pujada del darrer dijous, l’indicador monetari europeu se situa en el 4,25%, màxim d’ençà de la creació de l’Euro. D’aquesta manera, es pot preveure un encariment encara més intens dels interessos hipotecaris en les pròximes setmanes, abans de la reunió de política monetària del BCE a finals de setembre. Tot i això, la taxa diària oscil·la, amb variacions de tres dècimes a l’alça o a la baixa segons la jornada –el passat dijous va tancar al 4,14%, mentre que aquest divendres s’ha quedat en el 4,11%–.

La pujada de tipus d’interès que va anunciar la Reserva federal estatunidenca el passat dimecres no fa albirar una moderació del preu del crèdit a curt termini. Tot i que Washington ja va aturar els tipus al juny, i amb una inflació subjacent més baixa que l’europea, els de Jerome Powell han decidit continuar pel camí del refredament econòmic per aturar l’espiral de preus. Atesa la situació europea, menys falaguera que la nord-americana, res apunta a una frenada de cara al setembre; cosa que suggereix que l’Euríbor –i, per tant, els costos hipotecaris dels compradors– es mantindran a l’alça en el futur immediat.