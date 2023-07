Cupra dispara els beneficis de Seat fins als 371 milions d’euros

Seat va guanyar 371 milions d’euros durant el primer semestre impulsada per l’èxit de Cupra, la seva jove línia d’elèctrics. L’automobilística amb seu a Martorell assoleix un benefici rècord gràcies a la recuperació de les cadenes de subministrament i el creixement exponencial de la seva línia d’elèctrics. En total, comunica uns ingressos de 7.411 milions d’euros, un creixement interanual del 37,8%. Amb aquestes dades, Seat torna al benefici després d’haver perdut 97 milions entre el gener i el juny del 2022, arrossegada per la crisi de subministraments que va aturar en diversos moments del curs les seves línies de producció.

Així, el ritme de producció de Seat s’ha recuperat després de mesos d’obstacles a la venda. Segons les dades facilitades per la companyia, s’haurien efectuat entre el gener i el juny fins a 261.400 vendes, un 28,1% més que ara fa un any. Més intens és el creixement de Cupra, que dels 68.400 vehicles venuts en el primer semestre del 2022 ha passat a 107.300 enguany, una alça del 56,9%. La marca d’elèctrics, d’aquesta manera, es consolida com el principal motor del creixement de Seat. A mitjà termini, assegura l’empresa, l’objectiu és assolir el mig milió de vehicles elèctrics venuts.

El CEO de Seat i Cupra, Wayne Griffiths / ACN

El Formentor, cotxe protagonista

D’entre tots els models de la Seat, el Cupra Formentor, el vehicle estrella de la línia d’elèctrics, concentra la major part de noves adquisicions, amb unes 60.900 unitats venudes, un 21,1% més que l’any anterior. El segueix el Seat Arona, que escala un 23%, fins a les 34.600 unitats venudes. Destaca també el rendiment de l’Ibiza, que creix un 35,5% en vendes fins a fregar les 44.000; així com el Cupra Born, que ha més que doblat el seu rendiment al mercat amb 18.900 cotxes venuts, un 129,4% més que el 2022.

Els vehicles tradicionals de la Seat troben encara a l’Estat espanyol el seu principal mercat, amb més de 35.600 vehicles adquirits. Diferent és el cas dels elèctrics: en el cas de Cupra, el país amb més demanda és, amb certa diferència, Alemanya, que amb 32.400 vehicles entregats (+30,8%) triplica el segon classificat. Tant l’Estat com el Regne Unit queden molt lluny del mercat alemany, amb una xifra de vendes que amb prou feines supera les 11.000 en els primers sis mesos de l’any.

Una “fita especial”

El CEO de Seat i Cupra Wayne Griffiths ha celebrat els primers grans resultats del que considera una etapa de “transformació” del model productiu i de negoci de Seat. El directiu felicita la companyia per haver superat “els reptes a què s’ha enfrontat en els darrers anys”, i assegura que encara hi ha “potencial de creixement”. “El nostre objectiu és obtenir un benefici operatiu més sòlid i convertir-nos en una empresa encara més rendible en els pròxims anys”, observa Griffiths.