Multa milionària a Naturgy per manipular el mercat elèctric

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha imposat a Naturgy una sanció per manipular el mercat de restriccions elèctriques. Segons la CNMC, la multinacional energètica hauria ofert els serveis d’ajustament de generació elèctrica, concretament dins el mercat de restriccions tècniques, a “preus excessius” i diferents dels nivells diaris del mercat elèctric. Segons l’organisme regulador, aquestes taxes no tindrien més justificació que la d'”incrementar els seus ingressos”. Així, Competència ha imposat una multa de sis milions d’euros a la companyia presidida per Francisco Reynés; que també hauran d’abonar una aportació amb caràcter indemnitzatori de 35,5 milions per compensar les despeses excessives generades amb la seva actuació.

Recurs a l’Audiència Nacional

Naturgy ha assegurat que presentarà un recurs davant els tribunals per aquesta sanció. La companyia té dos mesos per recórrer davant l’Audiència Nacional aquesta sanció. Durant el procediment, ja va aconseguir reduir la quantitat a imputada als 35,5 milions que finalment haurà d’abonar des dels més de 43 milions que es plantejava en un principi. Segons l’empresa, haurien “formulat consistentment les seves ofertes en restriccions buscant recuperar raonablement -que no aconseguint- els seus costos totals atenent a la millor estimació de les condicions competitives”.

La sanció mira a Galícia

Segons ha informat la CNMC, la sanció a Naturgy estaria relacionada amb actuacions al voltant de la seva central de cicle combinat Sabón 3, a Galícia, durant els 22 mesos que van del març del 2019 fins al desembre del 2020. L’òrgan regulador assegura que la multinacional “aprofitava les situacions en què la competència en el mercat de restriccions era reduïda per incrementar les seves ofertes en el mercat de restriccions tècniques i així obtenir majors ingressos”. Sobre aquesta central, Naturgy assegura que “en els darrers 10 anys, ha obtingut un Ebitda negatiu”, i, per tant, no se’n van generar beneficis extraordinaris.