La inflació puja fins al 2,3% pel preu de la benzina

La inflació recupera la tendència a l’alça al juliol. L’índex de preus de consum creix fins al 2,3%, una pujada de quatre dècimes en comparació amb el mes anterior. Segons les dades avançades de l’Institut Nacional d’Estadística publicades aquest mateix divendres, l’IPC tornaria a elevar-se per sobre dels dos punts impulsat principalment pel preu dels carburants. Tot i que la benzina i el dièsel es troben encara en valors inferiors als de l’inici de la guerra a Ucraïna, l’encariment que pateixen les darreres setmanes contrasta amb l’intensa caiguda de preus que van registrar l’estiu del curs passat. La inflació subjacent, segons l’INE, pujaria a un ritme similar i tornaria a superar els sis punts. En concret, l’índex de preus sense comptar energia ni aliments no processats se situaria en el 6,2%, tres dècimes per sobre del mes passat.

D’aquesta manera, els preus al consum recuperarien la tendència a l’alça després de la substancial caiguda del mes de juny, quan van arribar a trencar la barrera del 2% que el Banc Central Europeu es marca com a objectiu de preus. La taxa de l’1,9% que es va assolir el mes passat era la més baixa des del març del 2021, quan es començaven a albirar les tensions inflacionistes que van afectar Europa especialment des de l’inici de la guerra a Ucraïna. Més enllà del preu dels carburants, l’INE atribueix la pujada a l’encariment dels paquets turístics en un any de plena activitat. També al sector de la roba i el calçat, que, segons l’Institut, hauria registrat un abaratiment menys intens que el que va mostrar ara fa dotze mesos.

Estabilització de preus

El retorn de la tendència alcista de la inflació, però especialment l’altíssima subjacent, que conserva nivells de la tardor del 2022, confirmen les tesis sobre les que el Banc Central Europeu va tornar a apujar els tipus d’interès el passat dijous fins als nivells més elevats de les darreres dues dècades. Tot i que els preus recuperen el camí alcista, la ministra d’Afers Econòmics i vicepresidenta primera del govern espanyol Nadia Calviño ha declarat que, en cas de confirmar-se, la xifra comunicada per l’INE “apunta a una progressiva estabilització dels preus, amb la inflació al voltant del 2% i la subjacent, del 6%”.