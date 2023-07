Els costos financers eleven les pèrdues de Cellnex fins als 193 milions

Cellnex perd 193 milions d’euros durant el primer semestre de l’any. La companyia dirigida per Marco Patuano rebaixa el seu resultat net en 23 milions d’euros, després d’haver-ne perdut 170 durant els primers sis mesos del curs passat. L’empresa atribueix a les elevades amortitzacions, que han crescut un 16% en termes interanuals, i els costos financers, que es mantenen a l’alça per la pujada de tipus d’interès i han crescut un 13% en el darrer any, a l’empitjorament del balanç final del semestre. La columna d’ingressos confirma la valoració de la multinacional: la xifra de negoci de Cellnex fins al juny ha saltat per sobre dels 2.000 milions d’euros, un creixement del 17% en termes interanuals.

Segons la companyia d’infraestructures de telecomunicacions, els principals mercats on desenvolupa la seva activitat mostren un bon rendiment. Així, els ingressos del negoci TIS (serveis d’infraestructures per a operadores de telecomunicacions) s’han elevat any a any un 19,3%, fins als 1.824 milions d’euros, i ja suposen més del 91% del muntant total. L’aportació de les infraestructures de radiodifusió ha arribat fins als 115 milions d’euros, un 5,8% del total; mentre que les xarxes de seguretat i emergències i la branca de ciutats intel·ligents van generar 62 milions d’euros, un 3,1% del muntant de negoci.

Inversions en creixement

En total, Cellnex opera més de 112.000 emplaçaments de xarxa, amb França i Itàlia com els seus principals mercats -els únics on compta amb més de 20.000 torres-. El creixement orgànic de localitzacions, sense adquisicions, ha estat un 7,1% superior al del primer semestre del 2022; la majoria corresponent a noves col·locacions a emplaçaments ja existents. Les noves inversions han escalat fins als 1.500 milions d’euros, amb un muntant considerable -uns 709 milions- destinats a la instal·lació de nous emplaçaments. A aquesta inversió s’afegeixen els 510 milions d’euros de l’operació de compra del 30% d’On Tower Poland.