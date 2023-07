Els agents socials veuen amb optimisme l’EPA, però lamenten l’elevat atur

Els agents socials s’han mostrat satisfets amb les últimes dades de l’EPA d’aquest dijous. Tant les patronals com els sindicats han celebrat que Catalunya encara mostri bones dades, però la patronal ha alertat que la taxa de l’atur continuï sent elevada. Des de Pimec, el secretari general, Josep Ginesta, ha assegurat que les dades del mercat laboral són bones i Catalunya “progressa bé, ja que les empreses fan la seva feina”. Ara bé, el número dos de la patronal ha alertat que “no pot estar satisfet” davant l’alta taxa d’atur perquè continua llastrant la competitivitat de l’economia del país, “sobretot si ens comparem amb els països del nostre entorn”, ha assegurat Ginesta. Tot i el toc d’atenció, l’economista ha celebrat que s’hagi incrementat la població activa en 62.300 persones respecte al trimestre anterior, però ha insistit que la taxa d’activitat, del 61,49% a Catalunya i del 58,97% al conjunt de l’Estat, està encara lluny de la d’Alemanya (80%).

Des de l’òptica de les grans empreses, la CEOE s’ha pronunciat en la mateixa línia que Pimec assegurant que les bones dades de l’EPA confirmen l’esforç de les empreses per mantenir i generar nous llocs de treball. En un comunicat, la patronal espanyola ha afirmat que entre les raons del creixement de l’ocupació en el segon trimestre de l’any hi ha la signatura del ‘V Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva’. La Patronal considera que l’acord ha creat “un marc d’estabilitat i de reducció d’incerteses” al país que afavoreixen la creació d’educació.

A més, la patronal ha titllat d’“encert” haver evitat espirals de preus i salaris en aquest últim any, alguna cosa que al seu judici ha contribuït favorablement a l’evolució del mercat laboral. No obstant això, la CEOE ha demanat ser prudents davant la previsió d’una possible desacceleració econòmica en els pròxims mesos.

Els sindicats es mostren molt satisfets

A la banda dels sindicats, el secretari de Treball i Economia de CCOO, Ricard Bellera, ha celebrat les dades tant pel que fa a l’atur com les d’ocupació. “Són dades espectaculars”, ha destacat Bellera, que ha afegit que el 8,44% és la millor taxa d’atur dels darrers quinze anys i ja millora les anteriors a la pandèmia. Bellera també ha qualificat de “molt positives” les xifres d’ocupació i que les persones actives o que estan buscant feina freguin els quatre milions. A més, també ha afirmat que s’ha detectat una millora de la qualitat de l’ocupació i la reducció de set punts de la taxa de temporalitat, fins al 14,27%.

Per la part dels autònoms, el president d’UPTA, Eduardo Abad, ha defensat que la “veritable dada que premerà el creixement de l’ocupació” serà el de l’afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol, que es publicarà en els primers dies d’agost. A més, ha assegurat que, encara que “l’economia espanyola és una de les més solvents de tota la Unió Europea, emmalalteix de la redistribució de la riquesa de les empreses, que no arriba ni als treballadors autònoms ni als treballadors per compte d’altri”.

El Govern celebra el dinamisme econòmic

Per l’altra part, el Govern ha assegurat que les bones dades de l’EPA mostren el dinamisme de l’economia catalana i són xifres “de rècord i històriques”. Alhora, el conseller d’empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat que encara amb “optimisme” la darrera meitat de l’any. En una roda de premsa Torrent ha destacat que l’economia catalana ha transitat per un període d’incertesa amb les tensions per la guerra d’Ucraïna i la inflació amb “bases sòlides”. “Tenim les eines necessàries per encarar amb garanties el que hagi de venir”, ha dit. Torrent ha destacat que la reducció de l’atur “té nom de dona” després que l’atur femení se situï per sota del masculí i ha celebrat la disminució històrica d’aturats de llarga durada.

Tot i celebrar que la taxa d’atur estigui al 8,4%, el nivell més baix en quinze anys i que l’ocupació hagi batut un nou rècord històric amb 3,65 milions de treballadors, Torrent ha demanat no caure en “l’eufòria” o el “cofoisme”. “Les dificultats no estan superades, l’etapa de recuperació postcovid l’hem deixat enrere, però hi ha elements sobrevinguts que hem de saber gestionar”, ha reiterat el conseller.

A més, el conseller ha dit que Empresa i Treball té per objectiu “assolir la plena ocupació”, un fet que implicaria superar les dades de la crisi financera del 2008. “No ens hem de marcar un horitzó numèric concret, perquè el que és important són les altres dimensions de l’ocupació”, ha dit. En concret, Torrent es referia a diferències de base que hi ha entre el mercat laboral del 2023 i el de les últimes dècades, amb “una ocupació d més qualitat”, amb més contractes indefinits i a temps concret.