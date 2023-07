Catalunya lidera l’estat en ocupació amb 132.700 treballadors nous

Catalunya continua sent un dels mercats de treball més dinàmics de tot l’estat. Durant el segon trimestre el país va generar un total de 132.700 llocs de treball durant l’últim trimestre, una xifra que la porta a ser el territori amb més dinamisme en aquest sentit. Això ha provocat que el país hagi superat el rècord d’ocupació amb 3,65 milions d’ocupats. A més aquesta generació de llocs de treball també ha provocat que Catalunya sigui la comunitat on més ha caigut l’atur. Concretament, hi ha 70.400 persones desocupades menys que durant el primer trimestre i la taxa d’atur ha baixat fins al 8,44%, per situar el total d’aturats en 336.800, assolint un nivell que no es veia des del tercer trimestre del 2008.

Catalunya, a més, se situa com el territori on més ha baixat l’atur en números absoluts entre abril i juny, amb Illes Balears (68.600 menys) i Madrid (49.900 menys) per darrere, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En el conjunt d’Espanya, el nombre d’aturats ha caigut en 365.300 persones, la qual cosa suposa un descens de l’11,68% respecte al trimestre anterior, i la taxa d’atur se situa en l’11,60%, que suposa 1,66 punts menys que entre gener i març de 2023, fins als 2,8 milions d’aturats.

En el conjunt de l’estat el descens de la desocupació entre abril i juny és el més elevat en un segon trimestre des de 1977 i situa el nombre d’aturats en 2.762.500 persones, la seva menor xifra des del tercer trimestre de 2008. Segons l’INE, en l’últim any l’atur s’ha reduït en 157.000 persones (-5,4%) i s’han creat 588.700 ocupacions (+2,9%), mentre que el volum d’actius s’ha incrementat en 431.700 persones (+1,8%). A més, el nombre d’assalariats va augmentar en 505.500 persones (+2,9%) durant el segon trimestre, dels quals 410.100 tenien contracte indefinit i 95.400, contracte temporal.

Les llars amb tots els membres a l’atur cauen a l’estat

Aquestes noves dades de l’EPa també mostren com les llars amb tots els seus membres en atur van baixar en 139.300 durant el segon trimestre de l’any. Concretament, ho van fer en un 13,2% respecte al trimestre anterior, fins a situar-se en 916.000, la seva menor xifra des del quart trimestre de 2008. En l’últim any, aquest tipus de llars han disminuït en 74.300, la qual cosa suposa un descens en valors relatius del 7,5%.

Per contra, les llars amb tots els seus membres ocupats es van incrementar en 345.700 (+3,1%) entre l’abril i el juny, fins a un total d’11.557.700 llars, la xifra més alta de la sèrie històrica. Les llars amb almenys un actiu van pujar en 79.200 en el segon trimestre (+0,6%), fins als 13,96 milions, mentre que en l’últim any van augmentar en 196.600 (+1,4%). Finalment, les llars en els quals no hi ha cap actiu van baixar en 4.700 entre abril i juny (-0,09%), fins als 5,39 milions. En l’últim any, aquestes llars s’han incrementat en 78.600 (+1,5%).