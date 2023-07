Aquests són els nous preus de la subscripció prèmium de Spotify

La crisi no perdona a ningú i menys a les que semblen les empreses més exitoses del planeta. Aquest és el cas de la companyia sueca Spotify, el reproductor de música per excel·lència d’aquesta dècada. Tot i la seva llarga trajectòria i els milions de subscriptors que té, no ha pogut evitar tancar el primer semestre de l’any amb pèrdues per valor de 247 milions d’euros, un 27,3% més que l’any passat. Aquest anunci ha anat lligat a una conseqüència pels seus usuaris, i és que pocs dies després de la publicació de les pèrdues, la companyia ha pujat les tarifes de les seves subscripcions prèmium, entre un i dos euros.

Segons un missatge que els ha arribat als subscriptors de la plataforma i al qual he tingut accés el Món Economia, les noves tarifes es començaran a estar actives a partir de l’última factura, és a dir, al mes de setembre. Pel que fa als increments, la tarifa individual s’apuja un euro, dels 9,99 € als 10,99 €. El mateix passa amb la tarifa d’estudiant, que passarà de ser de 4,99 € a 5,99 €. Pel que fa a les tarifes familiar i duo pujaran dos euros cadascuna. En el primer cas, passarà a ser una tarifa de 17,99 € i en el segon, una de 14,99 €.

Les pèrdues de la companyia fan perillar la seva continuïtat

Spotify va tancar el segon trimestre de l’any amb unes pèrdues operatives de 247 milions d’euros, un 27,3% més altes que les registrades en el mateix període del 2022, segons ha informat l’empresa de serveis multimèdia. La companyia sueca ha assenyalat que aquests resultats, en part, són a causa que les despeses netes d’aquest segon trimestre han aconseguit els 135 milions d’euros.

Aquesta quantitat es reparteix entre els 44 milions d’euros que li ha costat a Spotify el tancament de diversos podcast i la deterioració d’alguns dels seus béns, i els 91 milions d’euros destinats al seu pla d’optimització d’aquests béns. Així, excloent aquests càrrecs, les pèrdues operatives ajustades de Spotify es van situar en els 112 milions d’euros, millorant les expectatives de la mateixa empresa.