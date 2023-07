CaixaBank eleva un 35,8% el benefici fins als 2.137 milions d’euros

CaixaBank continua augmentant els seus beneficis a cada trimestre que passa. Segons ha informat aquest matí el grup bancari, durant el primer semestre ha obtingut un benefici net atribuït de 2.137 milions d’euros, fet que suposa un increment del 35,8% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. El motiu d’aquest gran creixement dels beneficis, apunta el banc, és per “una evolució comercial excel·lent”.

Durant la primera meitat de l’any, els ingressos ‘core’ del banc van créixer un 31,3% interanual, fins als 7.110 milions d’euros, i l’entitat ha destacat l’augment del marge d’interessos, que va ser de 4.624 milions, un 55,2% més. També va registrar un creixement del resultat del servei d’assegurances (+18,5%) i dels ingressos de participades de bancaassegurances (+59,2%), que van compensar la baixada de les comissions d’un 4,2%.

El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha destacat que la bona evolució de CaixaBank durant el primer semestre “es basa en una dinàmica comercial molt positiva, en la plena consecució de les sinergies derivades de la integració amb Bankia i en la reducció dels saldos dubtosos”. A més ha destacat que “en un context de normalització de tipus d’interès”, els marges de l’entitat continuen creixent de manera significativa. Pel que fa als bons resultats també ha apuntat que són fruit “de la gestió prudent del risc de crèdit, i situa la nostra rendibilitat sobre fons propis en nivells del 10% després d’un llarg període de rendibilitats molt baixes”.

Gortázar també ha destacat que la fortalesa financera de CaixaBank i “la recuperació d’una rendibilitat raonable” ha permès al banc mantenir una retribució adequada a l’accionista, tot anunciant que la companyia executarà un nou programa de recompra d’accions per un import de 500 milions d’euros.

Morositat sota mínims i augment dels recursos dels clients

Pel que fa a la morositat, CaixaBank assegura que l’ha tornat a baixar, situant-la en el 2,6%, “la millor dada dels últims quinze anys”. Aquesta reducció de la morositat, ha assegurat Gortázar, ha estat possible gràcies a la reducció dels saldos dubtosos després de la bona evolució dels indicadors de qualitat d’actiu i la gestió activa de la morositat, fet que suposa 373 milions menys durant l’any. D’altra banda, els fons per a insolvències van acabar la primera meitat de l’any en 7.880 milions d’euros i la ràtio de cobertura es va incrementar fins al 76%. El cost del risc continua moderat i se situa en el 0,27% en l’últim any.

Pel que fa a la cartera de crèdit sana de CaixaBank, tanca el primer semestre de l’any en 354.199 milions d’euros, després de créixer un 0,8% durant l’any. El creixement sostingut en la cartera de crèdit a empreses (+2,2%) i la bona evolució del crèdit al consum (+1,2%) han compensat un despalanquejament més elevat en crèdit d’adquisició d’habitatge, amb una reducció de la cartera del 2,6%. Respecte a la nova producció, durant el primer semestre de l’any s’han concedit 21.026 milions de nou crèdit a empreses, 5.172 milions en consum i 4.654 milions en hipoteques.

A més, durant aquesta primera part del 2023, CaixaBank “ha aconseguit incrementar els recursos de clients”, que se situen en 627.824 milions d’euros en data 30 de juny, gràcies a l’estacionalitat habitual positiva de l’estalvi a la vista a finals del segon trimestre i la bona evolució en els productes d’estalvi a llarg termini.

Els actius sota gestió de l’entitat se situen en 156.111 milions d’euros. En concret, el patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i sicavs assoleix els 111.340 milions (+6,4%) i els plans de pensions, 44.771 milions (+3,4%).