Competència recorre la Taxa Amazon per “distorsionar” el mercat

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha recorregut la Taxa Amazon adoptada per l’Ajuntament de Barcelona. Competència considera que l’ordenança en qüestió —que regula el tribut a l’entrega de productes a domicili— “obstaculitza la competència i introdueix distorsions als mercats de la distribució comercial al detall i de la distribució postal”. En concret, la CNMC diu que el fet de fer pagar per l’ús de l’espai públic urbà per entregar paquets és discriminatori. A més, Competència considera injustificat excloure del tribut als operadors postals que facturen menys d’un milió d’euros.

Aquest recurs arriba després que la CNMC enviés un requeriment a l’Ajuntament l’abril d’aquest any, explicant els elements més problemàtics de la mesura per tal d’evitar la impugnació. Les mesures de l’Ordenança, ara impugnades, estan relacionades amb dos aspectes concrets, la distribució comercial al detall i els operadors més petits.

En concret, la CNMC assegura que l’impost “distorsiona” el mercat perquè exclou les entregues a domicili de productes adquirits en botigues físiques, per telèfon, o els que s’han comprat per Internet, però els reparteix el mateix comerç. “Són mesures desproporcionades que distorsionen la competència, en aplicar-se de forma desigual segons la forma de comprar i entregar els béns”, lamenta Competència.

Així mateix, Competència considera que excloure del tribut als operadors postals amb una facturació menor al milió d’euros és una excepció que “distorsiona la competència i no està justificada” perquè no està justificat que “utilitzin menys l’espai públic que els que tenen una facturació superior”, afirma la CNMC en un comunicat.

A tot això cal recordar que la CNMC està legitimada per a impugnar els actes administratius i les disposicions amb rang inferior a la llei que suposin obstacles al manteniment d’una competència efectiva en els mercats, a l’empara de l’article 5.4 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la CNMC.