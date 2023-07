L’economia espanyola creix un 0,4%, una dècima menys que a principis d’any

L’economia espanyola va créixer un 0,4% entre l’abril i el juny, el que suposa una dècima menys del que va augmentar en el trimestre anterior. Es tracta d’un creixement lleugerament menys intens del registrat entre gener i març (0,5%), quan es va constatar un alentiment de l’economia pels efectes de la inflació. Amb tot, va moderar la seva taxa interanual més de dos punts, des del 4,2% del primer trimestre a l’1,8% en el segon. Aquests canvis són a causa de la disminució de les aportacions del sector exterior, és a dir, la manca d’exportacions i importacions.

Segons l’avanç de dades de Comptabilitat Nacional publicat aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’activitat econòmica es va veure impulsada en el segon trimestre de l’any tant pel consum com per la inversió, davant de la reculada de les exportacions i importacions. En concret, el consum de les llars va créixer un 1,6% entre abril i juny després de dos trimestres en negatiu, en tant que la despesa pública va avançar un 1,5%, davant de la reculada de l’1,6% del trimestre previ. Tot i això, la contribució de la demanda nacional al creixement interanual del PIB és d’1,5 punts, una dècima superior a la del primer trimestre. Per part seva, la demanda externa presenta una aportació de 0,3 punts, 2,5 punts inferior a la del trimestre passat.

En el conjunt del segon trimestre, el producte interior brut (PIB) es va enfilar un 1,8% en comparació amb el mateix període del 2022, quan va esclatar la guerra d’Ucraïna. La variació interanual està gairebé dos punts i mig per sota de la registrada entre gener i març (4,2%). Es tracta del primer cop des que es va acabar l’estat d’alarma que l’indicador de PIB interanual se situa per sota del 2%.

Cost laboral i hores treballades

L’ús de l’economia, en termes d’hores treballades, registra una variació intertrimestral de l’1,3%. Aquesta taxa és similar en el cas dels llocs de treball equivalents a temps complet (de l’1,3%, la qual cosa suposa 1,1 punts més que en el primer trimestre). La variació de les jornades mitjanes a temps complet és pròxima al 0,0%. En termes interanuals, les hores treballades creixen un 0,6%, taxa cinc dècimes inferior a la del primer trimestre de 2023, i els llocs equivalents a temps complet ho fan en 2,9%, sis dècimes més que en el primer trimestre, la qual cosa suposa un increment de 546.000 llocs de treball equivalents a temps complet en un any. La variació interanual del cost laboral unitari se situa aquest trimestre en el 5,6%