CaixaBank posa deures al govern espanyol: “Ha de prioritzar el creixement”

Amb un escenari encara inert pel que fa a la formació del nou govern espanyol, el conseller delgat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ja ha posat els primers deures al futur executiu de l’estat, ja sigui amb Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez al capdavant. Durant la presentació de resultats de l’entitat, Gortázar ha assegurat que sigui quin sigui el nou govern, el que ha de continuar prioritzant és el creixement de l’economia.

En l’opinió del primer directiu de CaixaBank, aquesta senda de creixement ha de continuar enfortint el mercat laboral i a poc a poc rebaixant la taxa d’atur, que encara duplica la mitjana europea, aquests dos factors, ha assegurat, ajudarien que l’economia espanyola millori considerablement la seva productivitat. A més, també ha reclamat que la conformació d’aquest nou executiu asseguri que els fons NextGenerationEU continuïn arribant amb normalitat perquè “hi ha un rellotge associat” i una data límit. En aquest punt cal recordar que perquè arribin l’executiu s’ha de comprometre a continuar aprovant les reformes estructurals que fa anys que Brussel·les reclama a l’estat, com per exemple la reforma fiscal pendent o la reforma laboral i de les pensions que s’han aprovat en els últims anys. Finalment, Gortázar també ha reclamat al futur govern espanyol que pensi en l’aprovació dels nous pressupostos i en equilibrar els comptes públics. En general, Gortázar ha assegurat que encara “hi ha moltes coses a fer”.

Pel que fa a una possible repetició electoral, el directiu de CaixaBank ha comentat que no hi volia entrar, però ha considerat que “no són bones notícies per l’economia”. Alhora, intentant treure ferro a l’assumpte, ha recordat que l’estat ja va viure dos períodes d’incertesa electoral l’any 2016 i l’any 2019 i que en tots dos casos l’economia va continuar creixent i el dèficit va evolucionar positivament.

No té sentit gravar els impostos a la banca

Pel que fa al ja famós impost als beneficis extraordinaris de la banca espanyol aprovat pel govern de Pedro Sánchez, Gortázar s’ha tornat a mostrar frontalment en contra. El conseller delegat de CaixaBank ha assegurat que no té cap mena de sentit que la banca aporti tants impostos quan continua sent un sector amb una rendibilitat molt baixa en comparació amb altres sectors. Com la major part del sector bancari ha defensat des que es va aprovar l’impost, Gortázar ha assegurat que, des del seu punt de vista, l’impost no és conforme a la llei i que, per tant, creu que el més probable és que s’hagi d’acabar modificant.

En aquesta línia, Gortázar ha assegurat que la situació actual del sector “requereix que fem pedagogia”, tot afegint que els resultats bancaris —que en els últims trimestres no paren de batre rècords històrics— són bons perquè venien de situacions molt dolentes. De fet, el directiu ha assegurat que és precisament ara quan estem arribant a nivells raonables de beneficis. És per això que ha sentenciat que l’argument sobre el qual es basa aquest nou impost, que de moment és temporal, “no és cert”. Per acabar, ha assegurat que “un país fort ha de tenir una banca sana i rendible”

Relacionat amb l’impost, Gortázar també ha comentat que els beneficis actuals portaran a CaixaBank a uns porten a uns marges sostenibles a mitjà termini. Tot i això, ha assegurat que no creu que puguin mantenir el ritme de créixer per sobre del 30% durant massa més temps, però ha apuntat que la rendibilitat serà més bona perquè estarà responent “a la normalització de tipus d’interès”.

“No és el millor any de la nostra història”

Preguntat per si l’entitat podrà mantenir el ritme de beneficis durant la segona meitat de l’any i tancar així el millor any de la història de CaixaBank, Gortázar ha assegurat que el banc està lluny d’aquesta possibilitat. En aquest sentit, ha recordat que el banc és el doble de gran que fa quinze anys i que, per tant, per registrar el millor any de la seva història hauria d’estar duplicant els beneficis, fet que encara no passa.

Per sustentar aquest argument, Gortázar ha recordat que la rendibilitat bancària fa deu anys estava per sobre del 20% i que ara el sector a l’estat encara està molt lluny d’aquelles xifres i, en conseqüència, “estan lluny del millor resultat de la història”. Tot i això, Gortázar sí que ha reconegut que els resultats d’aquest any es preveuen molt millors que els de l’any passat.