Brussel·les atura la fusió d’Orange i MásMóvil per problemes de competència

La fusió d’Orange i MásMóvil s’està convertint en la història interminable. Fa pocs mesos, la Comissió Europea ja anunciava que continuaria investigant el cas per trobar la manera adient de fusionar les dues empreses sense que afectés el mercat. Lluny d’haver arribat a una solució, l’organisme ha “parat el rellotge” en la seva recerca sobre la fusió entre Orange i MásMóvil a l’estat espanyol “per disposar de més temps per a avaluar l’impacte que té l’operació sobre la competència”, per la qual cosa la decisió definitiva es prendrà més enllà del 4 de setembre, data inicial fixada per a aprovar o no l’operació, segons han informat fonts coneixedores de la situació a Europa Press.

El nou operador fruit de la fusió s’emportaria gran part dels clients de l’Estat, la qual cosa preocupa a Brussel·les, ja que és un pal prou important a l’estabilitat del mercat en termes de competència. La clau principal d’aquest conflicte són els paquets de serveis que podria oferir la nova companyia, perquè els preus que podrien aportar amb els recursos existents serien molt més grans que els de la resta d’operadors. No hem d’oblidar, també, que l’estat espanyol té un mercat molt fragmentat, amb companyies territorials amb un servei detallista. És per això que la Comissió Europea ha parat les negociacions i estudia a quins actius hauria de renunciar la nova companyia en cas que s’aprovi la fusió.

La implicació de Brussel·les va començar al final del juny de l’any passat. En aquell moment, l’organisme ja va retirar les seves consideracions sobre l’impacte que aquesta operació podria tenir en el mercat majorista, és a dir, referent al fet que un operador ofereixi les seves xarxes a uns altres. No obstant això, va assenyalar que tem que aquesta operació redueixi el nombre d’operadors de xarxes en els mercats al detall espanyols de serveis de telecomunicacions mòbils i internet i això redundi en “grans pujades de preus” per als clients finals.

Una aturada que costarà diners

Si bé és cert que ambdues empreses ja han anunciat que volen fusionar-se i que no tenen cap classe d’inconvenient en negociar amb Brussel·les les condicions, la Comissió Europea podria tenir la potestat de no aprovar la creació d’aquest nou operador. De fet, d’ençà que la fusió es va anunciar, Brussel·les se l’ha mirat amb certa reticència. L’operació va ser notificada a l’Executiu comunitari el passat 13 de febrer i, després de la recerca oberta a l’abril i, al juny, el plec de càrrecs va datar el termini final per a prendre una decisió, en principi, per al 4 de setembre. No obstant això, després de la decisió de Brussel·les de “parar el rellotge” aquest termini s’ha ampliat, si bé no s’ha fixat una nova data per a prendre la decisió definitiva sobre aquesta operació, valorada en uns 18.600 milions d’euros.