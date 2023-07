Fluidra guanya un 37,5% menys en un semestre “complicat”

Fluidra ha guanyat 104 milions d’euros durant el primer semestre, un 37,5% menys que ara fa un any. La multinacional catalana del sector de la piscina ha atribuït el cop a un “mercat complicat” durant els darrers mesos, amb “temporades més curtes” i un descens de la demanda residencial pels productes de la seva branca. De fet, els ingressos de la companyia entre el gener i el juny d’enguany han caigut un 18% interanual, fins als 1.186 milions d’euros; mentre que el marge brut pateix un descens del 15,8%, quedant-se en els 623 milions. Aquestes xifres, asseguren, se situen “dins del rang previst en un mercat en procés de normalització i un entorn macroeconòmic complicat després d’anys de fort creixement”.

En aquest sentit, Fluidra prepara un “pla de simplificació” que pretén millorar els marges i ampliar els estalvis en caixa. El projecte aspira a “racionalitzar les operacions i reduir els encavalcaments d’estructures”, de tal manera que es puguin reduir costos fixos i millorar el marge brut. Tot plegat s’implementarà mitjançant un “redisseny de l’oferta de producte i la globalització del model de compres”. Amb tot, Fluidra generaria uns estalvis de 100 milions d’euros entre el 2023 i el 2025. Fins ara, les iniciatives d’aquest pla d’estalvi ja haurien generat uns 29 milions d’euros, prop del que s’estimava per a tot l’exercici.

Aquests resultats situen Fluidra dins de les previsions d’ingressos anuals, si bé a la part baixa. D’aquesta manera, l’empresa liderada per Eloi Planes estima per a finals d’any una facturació d’entre 2.000 i 2.100 milions d’euros. El president executiu, d’aquesta manera, valora la resiliència de la companyia en un entorn “complicat”. “Tot i que la macro roman incerta, confiem en l’atractiu del nostre sector i en la nostra capacitat per crear valor”, assegura Planes.

El president executiu de Fluidra, Eloi Planes / EP

Estats Units i Europa, grans cops

Per àrees geogràfiques, el mercat on més s’han ressentit els ingressos de Fluidra ha estat el del centre-nord d’Europa, amb una caiguda del 28%; seguit del nord-americà, on registre un 20% menys de vendes durant els primers sis mesos de l’any. La contracció al sud d’Europa és més moderada, amb un 14% menys de facturació; mentre que a la resta del món el cop es queda en un 9% interanual. Per branques de negoci, el turisme ha aconseguit que la línia de piscina comercial registri un modest creixement del 4%, mentre que la piscina residencial, la més afectada per l’entorn, cau un 21%.

La borsa, satisfeta

Els mercats financers semblen estar d’acord amb la valoració de Planes, i lloen la resiliència de Fluidra tot i els obstacles macroeconòmics amb un repunt del 7% del valor en borsa de la companyia. Els títols de la companyia se situaven poc abans de les 12.30 del migdia en 19,8 euros, un avenç del 7,78%.