El BBVA multiplica beneficis i frega els 3.900 milions d’euros

BBVA va tancar el primer semestre de 2023 amb un benefici total de 3.878 milions d’euros. Aquests resultats suposen un augment del 31% respecte als guanys de fa un any, segons ha informat aquest divendres el banc. A més, tal com també ha anunciat CaixaBank, la companyia ha decidit retribuir als seus accionistes amb un nou programa de recompra d’accions que ascendirà a un màxim de 1.000 milions d’euros.

“Els bons resultats i l’execució de la nostra estratègia ens permeten tenir un impacte positiu en tots els nostres grups d’interès: clients, accionistes, empleats i la societat en conjunt; i encarar el futur amb un gran optimisme”, ha assegurat el conseller delegat del grup bancari, Onur Genç.

Els ingressos de l’entitat financera van experimentar un creixement del 23,9%, fins a situar-se en un total de 14.148 milions d’euros. D’aquesta xifra, els ingressos per comissions netes van créixer un 33,6% per millores en el diferencial de la clientela i una major activitat, destacant Mèxic, Amèrica del Sud i Espanya. Al temps, la facturació per comissions netes es va situar en 2.909 milions, un 9,4% més. Del costat de les despeses, els costos de personal van ser de 3.081 milions d’euros, un 19,3% més, al mateix temps que la resta de despeses d’administració van avançar un 21,9%, fins a 2.181 milions d’euros. L’impacte de les amortitzacions va ser de 676 milions, un 3,6% més.

Així mateix, l’entitat financera va registrar una deterioració d’actius financers no valorats a valor raonable de 1.993 milions, un 38,3% més, al mateix temps que les provisions per a cobrir pèrdues creditícies es van elevar un 15,2%, fins a 129 milions d’euros.

Millora del balanç

BBVA va tancar el primer semestre de l’any amb un total d’actius en el seu balanç de 762.456 milions d’euros, un 7,1% més que a tancament de 2022, tot i que la posició d’efectiu es va reduir un 10%, fins a 71.858 milions d’euros, per la retirada de liquiditat d’aquestes entitats, especialment del BCE. Del total d’actius, els préstecs i bestretes a la clientela era de 369.761 milions d’euros, un 3,5% més. Aquesta petita evolució s’explica perquè malgrat que la posició creditícia amb particulars es va expandir un 5,6% aquest any, la cartera de préstecs a empreses va avançar un 0,3%.

El banc va tancar juny amb un total de riscos dubtosos de 14.691 milions d’euros, un 5,2% menys que fa un any, però un 1,6% més que al tancament del trimestre precedent. D’aquesta manera, la taxa de mora va ser del 3,4%, la qual cosa suposa un lleu alça d’una dècima enfront del trimestre anterior però un descens de tres dècimes respecte a un any abans.

En un context d’enduriment de la política monetària, els dipòsits a la vista de clients es van reduir un 2,3%, fins a 308.688 milions d’euros, al mateix temps que els dipòsits a termini van avançar un 18%, fins a 89.277 milions d’euros. Respecte als recursos de clients fora de balanç, aquests es van elevar un 3,7%, fins a 155.739 milions d’euros. La posició de fons d’inversió i carteres gestionades es va elevar un 14,6%, fins a 124.793 milions d’euros, mentre que el saldo dels fons de pensions es va contreure un 30%, fins a 27.051 milions d’euros.