La catalana Celestia Aerospace es llança a la conquesta del mercat xinès

La companyia catalana Celestia Aerospace, que es dedica al sector del new space, ha anunciat aquesta setmana que es llança a conquerir el mercat xinès. A través d’un acord amb la companyia ASPACE Satellite Technology, l’empresa catalana buscarà fer-se un lloc en l’incipient mercat del gegant asiàtic i ser uns dels puntals del subsector dels nanosatèl·lits i de l’òrbita baixa. Ara bé, l’acord no és directament amb ASPACE, sinó que s’ha firmat amb la seva filial, Hong Kong Aerospace Technology (HKATG), que és la primera empresa aeroespacial comercial de Hong Kong.

Segons comenta la CEO i presidenta de la companyia catalana, Glòria Garcia-Cuadrado, HKATG se centra en l’enginyeria de xarxes de satèl·lits i en la fabricació de satèl·lits de més de 100 quilos. Això és el punt principal pel qual les dues companyies han pogut arribar a un acord per potenciar-se mútuament a través de 4 punts principals. El primer és que Celestia facilitarà a HKATG oportunitats de llançament de nanosatèl·lits a través del seu innovador sistema. En segon lloc, també farà de consultora en totes aquelles missions que tinguin a veure amb observació de la terra. En tercer lloc, les dues companyies intercanviaran treballadors per aprendre les unes de les altres i, finalment, s’ajudaran mútuament en l’obtenció de nous clients.

En aquest sentit, la presidenta i CEO de Celestia Aerospace recorda que aquesta empresa amb base a Sabadell ofereix per un servei clau en mà de 360 graus. Això vol dir que cobreixen totes les fases del cicle de vida dels nanosatèl·lits, des del seu disseny i fabricació, fins al seu llançament i operació, oferint així un servei integral únic en la indústria aeroespacial.

Imatge del caça que fa servir Celestia Aerospace per posar nanosatèl·lits en òrbita / ACN

Un acord que permetrà impulsar la companyia

En declaracions a Món Economia, Garcia-Cuadrado assegura que aquesta col·laboració arriba perquè la visió i l’estratègia de totes dues companyies és molt semblant i busquen no només entrar en mercats estratègics sinó que fer-ho ràpidament. Des de Celestia la idea, explica, no només és començar a obrir mercat a la Xina, sinó a tot l’est asiàtic. A més, la CEO de la companyia catalana també afegeix que el centre de Hong Kong ofereix grans possibilitats a una empresa estrangera com Celestia, ja que pel que fa a entrada i sortida és més fàcil que la Xina i també hi ha un règim d’impostos diferent. En definitiva, l’acord permetrà impulsar la companyia en tots els sentits al mateix temps que ells ho fan amb HKATG.

Alhora, cal apuntar que l’associació amb ASPACE pot anar molt més enllà, ja que la companyia està preparant dos grans projectes més, una por espacial a Djibouti, amb una inversió de 1.000 milions d’euros, i un altre centre de creació i confecció de satèl·lits als Emirats Àrabs, concretament a Abu Dhabi. Sobre això Garcia-Cuadrado assegura que ja hi ha hagut converses per arribar a nous acords i que la sintonia sembla ser bona entre les dues empreses, encara que de moment res sòlid. En aquest sentit, l’empresària catalana sí que reconeix que aquest acord assenta les bases per a acords futurs en altres indrets, encara que deixa molt clar que cada acord té el seu propi univers i deixa molt clar que les dues parts hi han de sortir guanyant, com ha estat el cas amb HKATG.

Quin futur li espera a Celestia?

Després d’aquest acord, Garcia Cuadrado explica que en el futur immediat és entrar amb força al mercat asiàtic, però mirant més al llarg termini la CEO i presidenta de Celestia apunta als mercats asiàtic, àrab i africà com al futur de la companyia. En aquesta línia assegura que vol entrar en aquests mercats amb “força i flexibilitat”, ja que considera que serà la clau per ser importants dins del mercat de l’òrbita baixa —un sector, cal recordar, que s’ha privatitzat en els últims anys i que, per tant, encara hi ha molt marge per explotar-lo—.

Alhora, l’empresària assegura també que la demanda actual del sector multiplica per cinc la capacitat d’oferta i que, per tant, l’acord també facilitarà que Celestia creixi molt ràpidament en els pròxims anys. De fet, Garcia-Cuadrado comenta que el sector del new space és com el de l’internet fa més de vint anys, un espai que s’ha de conquerir, sobretot en l’àmbit de les comunicacions i l’IoT, com per exemple intenta Elon Musk amb SpaceX, i en l’observació de la terra.

Un dels centres més grans de tot el món

Més enllà de Celesta com a empresa, cal apuntar que el Centre de Fabricació de Satèl·lits i el Centre d’Aplicació i Control d’Operacions de Satèl·lits, tots dos, propietat HKATG cobreixen una àrea total de 19.000 metres quadrats i produiran uns 200 satèl·lits d’òrbita baixa terrestre cada any. Això significa que és un dels centres més grans del món en la matèria i que, per tant, pot aportar un gran coneixement perquè la companyia catalana, que ja és un referent del sector, continuï la seva senda de creixement.

Alhora, des de Celestia celebren que l’acord amb HKATG implica dues grans fites. En primer lloc, que s’uneix al grup de fabricants de satèl·lits que han optat per confiar les seves necessitats d’accés a l’òrbita validant el Sagittarius Launch System com una alternativa flexible i rendible a altres serveis de llançament tradicionals. En segon lloc, que reconeguin l’experiència de la companyia en aplicacions d’observació de la Terra.