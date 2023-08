El sector privat espanyol sobreviu a la desfeta europea

Les empreses de l’Estat espanyol haurien estat les úniques dels principals mercats europeus a mantenir una tendència alcista durant el mes de juliol. Segons l’índex PMI, elaborat a partir de les anàlisis dels directors de compres d’algunes de les principals firmes del continent, el sector privat espanyol hauria aconseguit desmarcar-se de la tendència a la baixa de l’activitat empresarial comunitària.

Segons aquesta mesura, qualsevol mercat que es trobi per sota d’una nota de 50 es troba en situació d’estancament o bé de decreixement. Les economies enquestades han quedat, en general, substancialment per sota d’aquesta marca d’estabilitat. Mentre que la recessionista Alemanya cau a un PMI de 48,5, França s’ensorra fins al 46,6. Itàlia, per la seva banda, es manté en un menys alarmant 49, mentre que Irlanda conserva els 50 punts. L’Estat espanyol, en una línia diferent, s’eleva fins a apropar-se al 52, la nota de compres més elevada de tot el seu entorn.

El conjunt de la Unió, en el primer mes del tercer trimestre, queda en clara tendència baixista, amb una valoració del 48,6 –una caiguda de més d’un punt respecte del juny, quan es va quedar en un 49,9, una situació propera al creixement zero–. Segons les estimacions dels purchase managers europeus, és el sector industrial el que es troba en un estat de salut més fràgil, amb una caiguda intensa fins a un 42,7; mentre que els serveis es contrauen també, en aquest cas a una nota superior a la línia d’estancament, un 50,9.

Una planta del sector del metall / EP

Forat a les fàbriques

Segons els purchase managers enquestats, és la “profunda desacceleració” del sector manufacturer el principal factor de la caiguda de l’activitat empresarial a Europa. Els experts assenyalen, a més, a un “estancament gairebé total” a un sector serveis que tradicionalment es dispara a l’estiu amb el repunt del turisme, l’oci i l’hostaleria. La mala situació comercial de les empreses ha afectat a més la demanda, que hauria tornat a caure. Especialment afectat s’ha vist el sector exterior europeu: la moderació de les exportacions que ha patit Catalunya en els darrers mesos s’ha traduït en altres mercats en una davallada imparable.

Males previsions

Tot i que el refredament de l’activitat comença a controlar els preus empresarials, ha estat la indústria qui ha liderat la caiguda de la inflació. De fet, asseguren els experts, les empreses de serveis encara registren “augments elevats tant en els seus costos com en els preus cobrats”. Amb aquesta perspectiva, el segon semestre europeu no mostra indicacions gaire falagueres. “El creixement de l’ocupació es detindrà en els pròxims mesos ateses les previsions més ombrívoles per a l’economia”, assegura l’economista en cap de l’Hamburg Central Commercial Bank, Cyrus de la Rubia.