La IA irromp en el món vitivinícola per formar treballadors

Quan es diu que la intel·ligència artificial incidirà en tots els àmbits de la nostra societat no es diu per què sí. L’últim exemple d’aquesta màxima que sovint fan servir els experts en la matèria el trobem a casa nostra, a Catalunya. Concretament, el centre tecnològic Eurecat ha creat —en el marc del projecte VIPO— una eina formativa de realitat virtual pensada per facilitar “la incorporació de personal qualificat a les tasques de la vinya”. La idea d’aquesta nova eina és “contribuir a la millora de la competitivitat del sector vitivinícola”, segons explica el cap de la Línia de Visualització Interactiva de la Unitat de Tecnologies Audiovisuals d’Eurecat, Toni Torrente.

En aquest sentit, des del centre de recerca català s’ha dissenyat un prototip de tisora de poda amb sensors que permet simular en un entorn virtual una experiència propera a la realitat i als paràmetres d’una vinya real. El projecte ha posat en marxa també una plataforma formativa basada en intel·ligència artificial que és fàcilment utilitzable i personalitzada, a través de la qual es fa un curs d’iniciació a la poda fent servir el prototip de tisora amb sensors. D’aquesta manera, afegeix Torrente, “les activitats dels alumnes es van registrant d’acord amb les mètriques de progrés establertes i permeten augmentar la complexitat dels exercicis proposats que es mesuren en temps real, i així, es va avaluant la capacitació de forma continuada en un context formatiu basat en el concepte ‘learning by doing’”.

Per altra banda, des d’Eurecat també estan treballant amb dades d’evolució de les vinyes reals per tal d’acabar obtenint un model intel·ligent que permeti estimar els efectes dels diferents tipus de poda al llarg de l’any. Per aquest motiu, i en col·laboració amb els cellers participants en el projecte, s’està recollint material visual periòdicament durant un any per obtenir un generador virtual de ceps que aproximi les seves característiques de creixement d’acord amb les intervencions dels alumnes als entorns virtuals immersius.

El projecte VIPO està coordinat pel clúster vitivinícola català Innovi i compta, juntament amb Eurecat, amb la participació de Vitartis, Adecco, Vitivin, Arvipo i Bodega Cuatro Rayas.