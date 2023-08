Weprefereat, la cantina virtual catalana que porta el menjar a la feina

Els menjadors de les grans oficines no han estat mai un punt de grans cuines. Fer menjar per a moltes persones sempre és molt complicat, però un català i un italià es van proposar fer una gran cantina per fer arribar el menjar a la feina que no tingués temps de fer-se la carmanyola. Amb aquest pensament va néixer Weprefereat, una cantina virtual que ofereix un servei de delivery per a empreses i alimenta de manera saludable a més de 1.000 treballadors, el que suposa servir entre 300 i 400 menús diaris.

Aquesta idea va néixer de l’experiència personal que van viure tots dos fundadors, Marc Almeda i Marco Romaniello, quan van treballar junts en la seva anterior empresa. En aquell moment tots dos van veure la necessitat de crear aquesta nova iniciativa empresarial per poder no haver de preocupar-te per fer-te el menjar cada nit a un preu assumible. Aquesta empresa va néixer l’any 2021 i en aquest temps ja han obert 3 obradors, a Girona, Barcelona i Múrcia, i obren a Madrid aquest mateix mes d’agost.

Pel que fa al negoci, de cara a aquest 2023 esperen tancar amb una facturació pròxima als 400.000 euros, el que suposaria quasi quadruplicar-la només en un any, gràcies a l’obertura dels obradors de Barcelona i Múrcia. A més, també estan començant a plantejar una segona ronda d’inversió per poder augmentar el volum d’operacions i accelerar el creixement de la companyia. Si tot segueix el pla establert, durant el segon trimestre de l’any que ve l’empresa hauria de començar a albirar la rendibilitat.

Control de la cadena de valor

En declaracions a Món Economia, Almeda explica que en menys de dos anys han estat capaços de controlar tota la cadena de valor del seu negoci. Concretament, ells ja tenen la logística preparada per cuinar, a través dels seus tres obradors, fins a les rutes per portar el menjar a les diferents oficines. En aquesta línia Almeda assegura que des de la companyia treballen “dia a dia per a optimitzar recursos i oferir menjar gustós i saludable amb una relació qualitat, preu i servei immillorable”. De fet, la seva idea principal és “trencar el pensament estàndard que el menjar saludable és car” perquè la companyia ofereix menús per menys de 10 euros.

Pel que fa al funcionament, aquesta companyia catalana permet que les empreses associades no hagin de demanar un mínim de comandes al dia, simplement els treballadors que desitgin gaudir del seu servei han de realitzar la comanda des de la pàgina web o app. Pel que fa a com fer les comandes, cadascú pot planificar els plats per a tota la setmana o bé fer la comanda diària abans de les 10.30 del matí i ho gaudiran aquest mateix dia.

“Fàcil, còmode i eficaç”

Almela també explica que el servei de Weprefereat és “fàcil, còmode i eficaç”, permetent als treballadors poder gaudir dels menjars més saludables i nutricionals sense cap esforç culinari. Per això, les empreses que ofereixen als seus empleats aquest benefici aconsegueixen més satisfacció en ells, augmenten la seva productivitat, reforcen el seu compromís amb el treball i a més aconsegueixen un major rendiment de l’equip tota la jornada, ja que els menjars són lleugers i no necessiten repòs, assegura la companyia.

Més de 100 empreses ja ofereixen als seus milers de treballadors la millor opció per a menjar saludable i gens pesat. Avui dia, el servei de Weprefereat té presència a Girona, la ciutat que li va veure fer els seus primers passos, a més de Barcelona, Múrcia i Madrid. Encara que la companyia té previsions d’ampliar el seu servei aquest 2023 també a Saragossa i Pamplona. Weprefereat té molt clar el seu objectiu, treballen per a consolidar-se com la cantina virtual més saludable a escala nacional i liderar aquesta categoria.