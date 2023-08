La vaga torna a Idiada per les “inacceptables condicions” de seguretat

Els sindicats del comitè d’empresa d’Idiada, la filial d’Applus dedicada a la valoració i homologació al sector de l’automòbil, tornen a mobilitzar-se contra les negligències de l’empresa en matèria de prevenció de riscos laborals. Després de tres anys consecutius de processos vaguístics i dos acords parcialment incomplets per part de la companyia, la part social prendrà els carrers davant les instal·lacions a Botarell (Baix Camp) –dedicades al testatge de bateries per al vehicle elèctric– el pròxim dilluns dia 21. Des del comitè d’empresa denuncien que, tot i les reiterades reclamacions d’actualització de les mesures de prevenció laboral per als treballadors de la part productiva, el centre tarragoní ja ha patit diversos accidents laborals enguany, alguns greus –per sort, subratllen els sindicalistes, “sense les conseqüències tan greus que s’han patit en altres moments”–. El secretari del comitè i representant d’UGT Fica a Idiada, Josep Combalia, lamenta tornar al cos a cos amb la companyia. “Continua sent la mateixa història, que l’empresa obvia: hi ha treballadors en condicions que no són acceptables”, assegura el sindicalista. Consultada per aquest diari, Idiada ha declinat fer cap valoració respecte de les reclamacions sindicals.

El procés vaguístic s’enceta el 2021, la primera protesta laboral de la història d’Idiada, després d’algunes incidències de seguretat. “Llavors s’arriba a un acord per reavaluar els riscos als llocs de treball de tota la plantilla”, recorda Combalia –un acord que no es compleix, en tant que la tasca s’assigna a una empresa externa que “mareja la perdiu”–. Els incompliments acumulats encenen un segon procés vaguístic el novembre del 2022, en aquesta ocasió amb la mediació del Departament de Treball, que culmina amb la signatura d’un nou acord que reiterava l’obligat compliment de les mesures acordades un any abans. “L’empresa no estava gaire per la matèria”, denuncia Combalia, i no es produeixen les actualitzacions de riscos laborals, que porten desactualitzades des del 2010, asseguren els sindicats. Un retard especialment greu, segons la part social, per la introducció del vehicle elèctric a les proves d’Idiada, que suposa l’entrada de nous dispositius amb els seus perills. “Quan hi ha un canvi, una instal·lació nova, és quan més risc hi ha a qualsevol lloc de treball, perquè és una situació desconeguda”, aclareix el representant de CCOO Indústria a Tarragona, Pedro Carmona.

El centre de Botarell, que concentra poc més de l’1% de la plantilla de l’empresa, és actualment el que es troba “en més risc”, per la seva especialització en proves del vehicle elèctric –tot i que la posició oficial de la companyia de cara als seus treballadors és que “a Idiada no hi ha cap risc”. En els darrers mesos, els sindicats han detectat diversos accidents, un d’ells amb un treballador ferit, relacionats amb l’activitat a aquestes instal·lacions. Després de cada incident, comenta el delegat, la representació social proposa unes mesures que no s’apliquen en tot el seu abast. En la investigació d’un dels incidents d’enguany, els delegats demanen “moure determinats materials per habilitar una zona de pas” dins les instal·lacions que evités situacions perilloses per als treballadors. “Al cap de poques setmanes, ens assabentem d’un segon accident”, respon Combalia.

L’empresa, segons expliquen els sindicats a aquest diari, no va informar el comitè dels incidents. “Van ser els mateixos treballadors els que van haver de venir a nosaltres a denunciar els fets”, etziba Combalia. “Els delegats de prevenció de riscos laborals han d’estar informats de tot, però l’empresa no comunica res”, revelen des d’UGT -sindicat majoritari al comitè d’empresa-. Denuncien, a més, “coaccions, vulneracions i amenaces de no renovació de contracte” als empleats del centre. Tot i la concentració dels problemes actuals al centre de Botarell, els sindicats recorden que l’estudi de riscos laborals manca al conjunt de la plantilla d’Idiada. “No crec que s’hagin de canviar coses en un lloc sí i en un altre no”, valora Carmona. “Hem de millorar les mesures preventives”, reforça. “Tenim por que acabi passant alguna cosa pitjor”, afegeix Combalia.

Manifestació sindical al sector del metall / EP

Expectatives incertes

La vaga, però, encara no és una certesa absoluta. El pròxim dijous dia 17, quatre dies abans de l’inici de les mobilitzacions, empresa i part social s’han citat per cercar una entesa sense recórrer a aturades.”L’empresa ha de voler treballar conjuntament i actualitzar el que calgui; esperem que no hi hagi vaga”, comenten des de Comissions Obreres. Combalia, que ha format part de les negociacions als darrers conflictes, dubta de la predisposició d’Idiada a arribar a cap pacte abans del 21. Si bé des d’UGT asseguren que “en cap cas volen la vaga”, argumenten que és l’últim recurs per forçar la direcció a complir amb els requisits de seguretat. “L’empresa esperarà els resultats de la convocatòria de la vaga” abans de prendre cap compromís definitiu. “Estiren fins al final, i quan generem les mobilitzacions, només llavors fan un pas endavant”, lamenta el representant sindical.

Així va ocórrer també el 2022: les negociacions prèvies a la vaga del novembre no van ser fructíferes, però després que el sindicat aturés el 100% de la part productiva de l’empresa –uns 300 treballadors–va tornar a seure a la taula i es va avenir a negociar. En aquest sentit, en cas que el dia 17 no es resolgui la situació, el comitè d’empresa prepara una segona convocatòria de vaga per tornar a forçar la direcció a prendre la paraula. Sobre les expectatives de mobilització, el secretari del comitè d’empresa es marca com a objectiu que “el 100% de les persones de Botarell facin vaga; llavors serà un èxit”. Tot i això, la plantilla del centre tarragoní és, recorda, només un petit percentatge del conjunt de la part productiva d’Idiada. Més enllà de les parets de Botarell, Carmona és clar: els sindicats aposten per la mobilització. “Esperem que no hi hagi vaga, perquè no hi ha res més important que la seguretat; però si n’hi ha, haurem d’organitzar”.

No només seguretat laboral

Si bé el compliment dels acords dels darrers anys resta lluny de ser complet, els sindicats reconeixen que les vagues del 2021 i el 2022 van tenir algunes conseqüències positives per als treballadors. Per exemple, en matèria salarial, on s’han aconseguit substancials augments retributius per antiguitat a partir de dos anys a l’empresa. Fins i tot en l’àmbit de la seguretat, Carmona constata que l’empresa “està fent coses”, si bé reitera que la mobilització busca que “es facin bé, com cal”. Combalia és més crític: per al representant d’UGT, les reaccions de l’empresa són pedaços, solucions parcials a problemes concrets que no adrecen la manca general de condicions. “L’empresa paga deutes, però és a futur on s’entrebanca”, declara el secretari del comitè.

Així, més enllà de la flagrant mancança en termes de prevenció de riscos, els sindicats denuncien diverses escletxes a abordar. Els acords signats després de les darreres dues mobilitzacions contemplaven la valoració de les més de 300 posicions amb què compta Idiada, un procés del que només s’han completat dues definicions. “Si no tens les valoracions de grups professionals tampoc no pots valorar els riscos de cadascun”, raona Combalia. Tampoc s’ha complert l’acord d’elaborar amb la col·laboració de la part social un pla de formació per a la plantilla, segons denuncien els sindicats –un pla que hauria d’haver-se redactat i pactat abans de l’1 de gener del 2023–. El sindicalista exigeix més responsabilitat a una companyia que tanca cada exercici en creixement. El conjunt d’Applus va tancar el 2022 amb uns guanys propers als 50 milions d’euros; mentre que la branca concreta d’Idiada va registrar un creixement del 21%. “La companyia va molt bé i ens n’alegrem, però la prevenció no és negociable”, finalitza el representant sindical.