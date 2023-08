L’Estat continua trencant rècords de deute i ja supera els 1,56 bilions

Un nou mes, un nou rècord de deute públic. L’Estat espanyol continua superant-se a si mateix en la columna del passiu: durant el mes de juny, les administracions espanyoles han escalat a un nou màxim històric, 1,568 bilions d’euros. Aquest creixement, d’un 1,7% si es compara amb el mes de maig, manté la ràtio sobre el PIB en un 113,1% gràcies a la cada cop més lenta, però encara sostinguda expansió del conjunt de l’economia.

Amb aquest nou increment, el deute públic espanyol acumula una alça del 6,4% en el darrer any. Les administracions de l’Estat s’han endeutat en més de 93.763 milions d’euros en els dotze mesos anteriors al darrer juny per la necessitat de noves vies de finançament de les polítiques públiques. La caiguda dels ingressos causada pel marcat alentiment econòmic de la primera meitat de l’any, unida a la despesa sostinguda pels persistents estralls de la pandèmia i les conseqüències de la guerra a Ucraïna, fa que el tresor espanyol no es trobi en les millors condicions.

Segons les dades publicades aquest dimecres pel Banc d’Espanya, l’administració central de l’Estat genera la major part del creixement del deute en el darrer any. De l’estudi del regulador financer se’n desprèn que el passiu de l’Estat frega els 1,4 bilions d’euros, que també supera el darrer rècord històric. Es tracta d’un creixement que frega el 2% en comparació amb el maig; i una acceleració interanual molt propera al 8%.

El Banc d’Espanya /EP

Les administracions que pateixen l’Estat

El creixement del deute de les administracions territorials ha estat substancialment més moderat durant el darrer curs. El passiu dels governs regionals escala fins als 327.248 milions d’euros al juny, només un 0,5% més que al maig. El repunt interanual d’aquest muntant s’eleva fins al 3,3%, prop de cinc punts per sota del que ha patit l’administració central. L’alça dels ajuntaments és lleugerament més pronunciada, d’un 0,7% mes a mes i d’un 4,3% en termes interanuals. Així, el passiu de les corporacions municipals es queda molt a prop dels 23.800 milions d’euros.

Pel que fa a la Seguretat Social, l’endeutament s’ha mantingut en la mateixa línia que el mes de maig, als volts dels 106.000 milions d’euros. En termes interanuals, però, ha escalat en un 7%, un màxim històric. Segons el Banc d’Espanya, l’explicació per a aquest increment es troba en els préstecs concedits per l’Estat a la Tresoreria General amb l’objectiu de finançar el desequilibri pressupostari de la institució.