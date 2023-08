El carburant marca el rècord del 2023 i s’encareix un 10,3% aquest estiu

El preu del carburant no ha deixat de pujar aquest estiu. Actualment, ja és la sisena setmana consecutiva d’augments de preu i s’acumula un encariment de fins al 10,3% en el que portem d’estiu. Amb aquestes xifres, es consolida que la gasolina ha arribat els nivells més alts d’aquest 2023. Tot i això, també cal tenir en compte que la pujada s’ha registrat en una setmana on va coincidir l’operació especial pel pont d’agost, en la qual la Direcció General de Trànsit (DGT) estimava uns 8,5 milions de desplaçaments per carretera.

En concret, la gasolina s’ha encarit aquesta setmana un 0,71% respecte a fa set dies, per a situar-se en els 1,692 euros per litre, el seu valor més alt des de finals de novembre, encara que llavors estava vigent la subvenció de 20 cèntims per litre implantada pel Govern per la crisi per la guerra a Ucraïna. A més, aquest nivell d’1,692 euros per litre s’aconsegueix després d’haver registrat un increment del 6,28% des dels nivells de principis de juliol.

Per altra banda, el preu mitjà del dièsel també encadena la seva sisena setmana consecutiva de pujades (+2,19%) i ha aconseguit arribar fins als 1,586 euros el litre, un nivell que no marcava des de mitjans del passat mes de març, segons dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea recollits per Europa Press. No obstant això, tots dos carburants es mantenen lluny dels màxims que van tocar fa més d’un any, quan al juliol la gasolina va aconseguir els 2,141 euros i el gasoil els 2,1 euros.

La gasolina continua sent més cara

Amb aquests preus, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres de dièsel ascendeix actualment a uns 87,33 euros, enfront dels 88,33 euros -uns 1,1 euros menys- que costava a hores d’ara del passat any, incloent-hi el descompte de 20 cèntims per litre que estava vigent fa un any. En el cas de la gasolina és molt més elevat. Un dipòsit mitjà de 55 litres suposa actualment uns 93,06 euros, uns 5,23 euros més que els 87,83 euros que costava en el mateix període de 2022.

Tot i això, l’estat espanyol continua sent un dels països on el carburant és més barat. El preu de la gasolina sense plom de 95 es manté per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada en 1,813 euros el litre, i de l’eurozona, amb un preu mitjà d’1,874 euros. En el cas del dièsel, el preu a l’estat espanyol també és inferior al de la mitjana de la UE, que és d’1,715 euros, i de la zona euro, on marca un preu d’1,759 euros.