Ryanair recorre l’augment de taxes d’Aena: “Volem protegir els passatgers”

L’aerolínia de lowcost, Ryanair ha demanat al govern espanyol i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que impedeixin l’augment de la taxa aeroportuària que ha plantejat Aena pel 2024. En aquest sentit, la companyia ha destacat en un comunicat que hi ha una clara necessitat de seguir amb la congelació de preus, ja que si s’apugen les tarifes podria acabar per repercutir en el preu dels bitllets. És per això que Ryanair ha explicat en un comunicat que ha presentat un recurs formal per a “protegir els passatgers i a les economies locals”. D’altra banda, l’operador aeroportuari ha destacat que aquest augment de les taxes no té una afectació directa en el preu dels bitllets.

Ryanair ha explicat aquest divendres la seva preocupació amb la pujada de les taxes aeroportuàries i com aquestes podrien afectar al preu dels viatges. D’aquesta manera, la companyia ha assegurat que la congelació de preus encara és una mesura molt positiva i que gràcies a això “aquest estiu Ryanair ha augmentat la seva capacitat a Espanya en un 12% i enguany operarà més de 40 milions de seients cap a/des d’Espanya a través de 740 rutes”, ha explicat el conseller delegat de Ryanair DAC, Eddie Wilson.

Per contra, Aena ha assegurat que aquestes pujades no tindran tanta repercussió com la que anuncia l’aerolínia, ja que en un comunicat, l’operador aeroportuari ha assegurat que les seves tarifes són “extraordinàriament competitives” i “molt inferiors” a les dels homòlegs europeus comparables. “Les tarifes fa dos anys que no pugen: el 2023 van quedar congelades respecte a l’any anterior i el 2022 van baixar un 3,17% en comparació amb el 2021”, ha explicat.

Els costos energètics i de combustible com a detonants de la pujada

La pujada, que ha de ser analitzada ara per la CNMC i tenir el vistiplau del Consell de Ministres, entraria en vigor l’1 de març del 2024. Un dels principals motius que podrien estar darrere d’aquesta decisió de proposar un increment de tarifes és l’augment dels costos energètics i del combustible dels últims mesos, a més de la recuperació del trànsit aeri amb la volta a dades històriques que també podria apuntalar un increment de tarifes aeroportuàries després de les congelacions dels últims anys.