Acord entre Idiada i els sindicats per aturar la vaga a Botarell

No hi haurà vaga a Idiada. La filial d’homologació d’automòbils d‘Applus signa la pau amb el comitè d’empresa i dona resposta a les reclamacions en matèria de seguretat al lloc de treball que la part social reclamava a la convocatòria d’aturada, que s’havia de produir aquest mateix dilluns dia 21. De la taula de mediació celebrada durant el passat dijous dia 17, que s’hauria allargat durant unes 12 hores, ha sortit una entesa ratificada per la “majoria” de la plantilla, segons ha indicat el sindicat UGT, majoritari al comitè.

Com a resposta a les reclamacions dels treballadors, la companyia ha garantit la realització de nous protocols de seguretat per al treball amb bateries per al vehicle elèctric. També s’inclourà als protocols els tècnics de seguretat; que seran, a més, més nombrosos al conjunt de l’empresa. Finalment, es compromet establir un tècnic de prevenció i seguretat permanentment a la planta de Botarell, el centre d’Idiada que, segons els sindicats, estava més exposat a les escletxes de seguretat al lloc de treball. Des de la companyia han accedit també a traslladar al centre tarragoní un professional especialista en el treball amb bateries del vehicle elèctric.

Segons el comitè d’empresa explica al Món Economia, a partir del pròxim dimarts l’empresa començarà a fer la reavaluació de riscos laborals reclamada pels treballadors. La part social confirma que aquesta reavaluació comptarà amb la participació dels tècnics de riscos, així com d’una empresa externa especialitzada en aquesta mena de procediments. Mentre es dugui a terme aquesta reavaluació, com expliquen fonts del comitè de vaga, i fins que no estiguin establerts els protocols de prevenció de riscos, l’empresa aturarà quatre activitats professionals de la planta de Botarell, i reassignarà els treballadors que s’hi dediquen a altres tasques dins el mateix centre. Pel que fa a la “vulneració de drets” que denunciaven els sindicats, les mateixes fonts asseguren que Idiada obrirà tres expedients informatius a càrrecs de l’empresa per investigar si van aturar la comunicació entre els treballadors de Botarell i els tècnics de prevenció de riscos laborals. La investigació, subratllen des del comitè, correrà a càrrec d’una empresa externa.

Un “bon acord” per a la plantilla

La vaga s’havia convocat després de diversos accidents laborals a les instal·lacions d’Idiada a la localitat tarragonina de Botarell. El centre, dedicat al testatge de bateries per al vehicle elèctric, acumulava, segons explicaven des del comitè d’empresa a aquest diari, fins a tres incidents, un d’ells greu, al centre dedicat al testatge de bateries per al vehicle elèctric. En aquest sentit, els representants del comitè celebren l’entesa, que entenen capaç de “garantir la seguretat i la salut per a les persones treballadores”. Des de la Unió General de Treballadors asseguren, de fet, que el conjunt de la plantilla del centre ha quedat satisfeta amb l’entesa que ha aturat la vaga, tot traslladant a la part social que el que s’ha assolit és “un bon acord”.