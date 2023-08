‘Neva’, el nou videojoc d’una exitosa empresa catalana s’estrenarà el 2024

La cursa per l’èxit empresarial en el sector del videojoc ha deixat algunes grans empreses a Catalunya. Nomanda Studio és una companyia que va ser molt aclamada pel seu primer treball. Gris, va ser el primer projecte dels catalans i tan gran ha estat el seu èxit que no han trigat a anunciar el seu nou projecte: Neva. L’il·lustrador Conrad Roset explica en una entrevista com el nou videojoc cobrarà vida el 2024 i promet més acció en la història, així com noves proves que, esperen, el facin encara més famós que el seu primer projecte. L’estudi ha estat treballant en el videojoc els darrers dos anys i mig, després d’un descans que ha permès als seus integrants aportar-hi noves idees. “Hem madurat, alguns ens hem fet pares, i teníem noves experiències i vivències que volíem explicar”, assenyala Roset.

L’estudi, emplaçat a la ciutat de Barcelona, va fer-se amb l’admiració mundial el 2018, gràcies a la seva opera prima, Gris. El videojoc, en català, il·lustrava amb un estil molt peculiar les aventures d’un primer personatge que havia de continuar el seu camí i superar les diferents proves que se li plantejaven, totes relacionades amb la superació d’un dol. Tot i que aquest segon projecte no és del tot igual que el primer, Roset apunta que Neva anirà en la mateixa línia artística “mantenint el llenguatge i l’estil” Això sí, aquesta vegada estarà més enfocat a l’acció, tot i que també incorporarà les habituals plataformes i trencaclosques. El mateix passarà amb els escenaris, que alternaran paisatges naturals amb elements arquitectònics.

L’Alba, el nou personatge que vol enamorar el públic

Els jugadors viuran l’aventura a través de l’Alba, la seva protagonista. Una jove que estarà acompanyada d’una lloba amb qui haurà d’emprendre un perillós viatge. La seva complicitat serà clau per afrontar tot el que els espera. De fet, el títol de la proposta és també el nom de la lloba. “Primer s’havia de dir Blanca, però vam acabar canviant d’idea. Volíem un nom català, amb cert significat, sonorament bonic, i que no fos molt llarg”, detalla l’il·lustrador en unes declaracions a l’ACN. Neva pretén explicar una història allunyada de la realitat que plantejava el seu primer projecte, però vol conservar aquesta estètica que ha catapultat a l’èxit la companyia. De fet, Roset reafirma que és una obra “totalment diferent” que transcorre sota l’ombra d’un nou context social i mediambiental. Més personatges i també una visió més paternal i madura. Una de les coses que fa més realista aquesta nova entrega és la implicació de tot l’equip, ja que tal com s’ha pogut saber, part del fil conductor de la història ve derivat de les experiències personals dels seus creadors.

Una de les escenes del nou videojoc de Nomada Studio ‘Neva’ / ACN

Tot i això, Roset també demostra que s’ha volgut desmarcar d’algunes coses que van fer en el seu primer projecte. En aquest sentit, l’il·lustrador parla d’una nova entrega molt més dinàmica, “fluida i intuïtiva”, tal com argumenta ell mateix. “A mi em treu molt de l’experiència dels videojocs quan et surt un text i et diu exactament què has de fer”, admet Roset. És per això, que els creadors han intentat fer una obra molt més seguida, sense tantes interrupcions, on el jugador es pot sentir dins del videojoc, sense necessitat de ser bombardejant amb informació sobre els seus següents passos. “Intentem parar molt poc l’acció perquè el jugador la vagi interpretant”, raona Roset.

Gris, un gran èxit inesperat

Una de les coses que manté humil aquesta companyia catalana i que també podria explicar el seu gran èxit és la sorpresa amb la qual van rebre la gran acollida internacional que va tenir el seu primer projecte. De fet, Roset admet obertament que “no s’ho esperaven” i que ni en el seu “millor somni” preveia acabar venent més de dos milions i mig de còpies. Per posar xifres exactes, l’il·lustrador parla d’una previsió d’uns 70.000 jocs, que era la xifra necessària per recuperar la seva inversió. “Ho vam fer en els tres primers dies. A l’empresa vam apostar que, com a molt, arribaríem a les 100.000”, recorda.

Pel que fa a Neva, l’il·lustrador reconeix certa “pressió”, però també deixa clar que no es tracta de “competir” contra el primer joc. “Crec que tenim l’avantatge que ja ens coneixen, i que a molta gent li va agradar, però també hem perdut el factor sorpresa, així que ara mateix no sé encara com es traduirà tot plegat”, assenyala. Roset també reconeix que part del seu èxit ha estat gràcies a la infraestructura que la capital catalana està creant en el sector del videojoc. De fet, ell mateix reconeix que és una indústria que “permet crear projectes” que es troba a “l’alça”. A Barcelona “cada vegada hi ha més estudis que entren dins un ecosistema on es pot fer una bona xarxa“, conclou l’il·lustrador.