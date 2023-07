Barcelona guanya Madrid i s’endú un 51% més d’inversió en start-ups

Barcelona és el cinquè hub més important d’Europa en l’ecosistema de start-ups. Tanta és la bona fama de la capital catalana que ja li ha passat la mà per la cara a Madrid en inversió estrangera i nacional. I és que, segons apunten els experts, Barcelona té la combinació perfecta entre ecosistema, cultura i oci, el que provoca que no només els inversors vulguin invertir sinó que els emprenedors escullin la ciutat per crear-hi les seves empreses. És per això que, les start-ups situades a Barcelona han captat 527 milions d’euros en 67 operacions de finançament en el primer semestre de l’any, un 51% més que els 349 milions d’euros aconseguits per les empreses emergents a Madrid en 73 operacions.

No és cap secret que la capital catalana és un dels destins predilectes dels inversors, molt per sobre de Madrid. De fet, l’últim informe que va fer Acció, reconeix que mentre Barcelona és el segon hub preferit pels fundadors per crear-hi una empresa emergent, Madrid, en canvi, es troba en novena posició. D’altra banda, si parlem de percentatges de fundadors internacionals, la capital de Catalunya també es troba en segona posició del rànquing europeu, mentre la capital espanyola no apareix ni entre els 10 primers. “No vull entrar a valorar, però està clar que des de la visió que es té a Europa de Barcelona és evident que ha de superar a Madrid”, explica Jordi Aguasca, director de Transformació Tecnològica i Disrupció d’Acció.

L’evidència que la capital catalana és un dels grans epicentres de la innovació d’Europa no només es constata en els informes lligats al govern català. Segons Bankinter, Barcelona lidera el rànquing estatal en inversió en empreses emergents. En concret, l’informe de la companyia també reconeix que Madrid ha perdut més d’un 50% de la inversió en start-ups a mans de Barcelona. “Un cop més, aquestes dades ratifiquen el lideratge barceloní al sud d’Europa”, repeteix Aguasca, qui fa referència a la capital catalana com la més ben posicionada en la seva regió. En concret, el director de Transformació Tecnològica i Disrupció d’Acció, remarca que Barcelona “passa per davant de Lisboa, Madrid, Lió i Milà”.

El districte 22@ de Barcelona / ACN

D’acord amb els informes, hi ha diferents sectors que fan destacar la resiliència de Barcelona, i també el seu lideratge. El talent, per exemple, és una de les claus que fan que l’ecosistema de la capital catalana funcioni. I és que, segons les dades d’Acció, de les universitats catalanes surten més de 1.100 fundadors de start-ups. Aquesta xifra col·loca Barcelona en la segona posició en el rànquing educatiu de la Unió Europea, mentre que Madrid la segueix en tercera posició, però amb poc més de 950 potencials emprenedors.

Un any dolent per la inversió

No tot són flors i violes en l’ecosistema de les start-ups i, de fet, la crisi no perdona ni a les ciutats amb més trajectòria i potencial. Tal com afirma l’informe de Bankinter, Barcelona ha estat la guanyadora d’un primer semestre dolent, amb moltes dificultats i grans situacions complicades, com per exemple la crisi de la inflació o la fugida d’inversors. En aquest sentit, l’estudi remarca que tant Madrid com la capital catalana, cauen al voltant d’un 47% en volum d’inversió en comparació amb el mateix període del 2022. “La primera meitat del 2023 segueix la línia dels últims mesos del 2022 en l’ecosistema de start-ups espanyol, amb un augment de l’activitat enfront de la tendència de desacceleració en el volum d’inversió”, afirma Bankinter.

D’aquesta manera, les dues ciutats acaparen gairebé el 85% dels 1.035 milions d’euros d’inversió captats per les start-ups en la primera meitat de l’exercici, així com gairebé el 67% del total de 209 operacions de finançament per a empreses emergents. Aquestes dades van en la línia del que ja es va poder comprovar en el tancament del 2022, quan ambdues ciutats lideraven el rànquing de l’estat espanyol. No obstant això, un informe d’Acció també assegura que, mentre Barcelona apujava la seva facturació fins als 1.596 milions d’euros en comparació al 2021, Madrid es desplomava fins als 1.275 milions, una xifra que s’allunya molt del que hauria aconseguit l’any anterior (2.504 milions d’euros).

“Ens trobem en una situació complicada per culpa del context macroeconòmic mundial”, alerta Aguasca, qui fa referència a la inflació dels preus i a la manca d’inversions en noves empreses. “Ara els inversors prefereixen assegurar les empreses que ja tenen, en comptes de buscar-ne de noves”, diu l’expert. En aquest sentit, és més probable que en una situació com aquesta, les rondes de finançament siguin més petites, o bé s’aturin mentre s’estabilitza el mercat. És per això que Aguasca assegura que és moment de continuar enfortint l’ecosistema català i barceloní de start-ups, ja que liderar el rànquing no és garantia de continuar avançant sinó més aviat de ser el que menys perd.

Un sector resilient davant les incerteses

L’expert d’Acció i els informes estan d’acord amb un paràmetre clau en aquest context: la resiliència del sector. D’aquesta manera, les tres fonts coincideixen en catalogar l’estat espanyol com un ecosistema de start-ups resilient, que no tem a la incertesa macroeconòmica i que continua creixent, tot i que no hi hagi més inversió. De fet, si es descompten les grans rondes d’inversió (les de més de 50 milions d’euros) l’import captat entre gener i juny és de 681 milions d’euros, gairebé la mateixa xifra que en la segona meitat del 2022 (689,5 milions d’euros), “la qual cosa confirma la resiliència de l’ecosistema subjacent de fases inicials”, han valorat els autors de l’estudi de Bankinter. Així doncs, les dades generals confirmen que no només Barcelona té un ecosistema fort, sinó que les empreses catalanes que acaben de començar sobreviuen més que en altres territoris europeus.

Amb tot, doncs, la capital catalana reafirma el seu lideratge en consolidació, inversió i creació de start-ups. Mentre Madrid s’allunya de ser l’etern guanyador en el teixit empresarial i econòmic de l’estat espanyol, Barcelona l’avança per la dreta, amb la que sembla una proposta fresca i innovadora. L’ambició barcelonina és aconseguir col·locar-se a la cúspide europea de la inversió en innovació i es troba en el camí adequat, ja que tots els rànquings la converteixen en una de les ciutats predilectes pels emprenedors, però també pels empresaris i inversors. I és que tal com recorda Aguasca: “Barcelona ja tenia una històrica tradició industrial, però ara s’està convertint en una de les infraestructures tecnològiques més potents d’Europa”.