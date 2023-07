Es construiran 761 nous habitats per a lloguer social a Catalunya

El Ministeri de Transports ha anunciat aquest dimarts que ha signat diversos acords amb la Generalitat, tretze municipis catalans i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per finançar la construcció de 761 habitatges destinats al lloguer social i assequible. L’executiu estatal aportarà un total de 17,2 milions d’euros per executar aquests projectes que en total costaran més de 120 milions. Les obres es dividiran en 24 actuacions i estan emmarcades dins de les inversions dels fons NextGenerationEU. Els acords recullen ajudes per a la promoció d’habitatges de lloguer social a catorze municipis.

Els municipis on es construiran aquests habitatges són Vilanova i la Geltrú (196), seguit de Reus (132), Barcelona (112), Blanes (60), Montmeló (43), Cornellà de Llobregat (40), Montcada i Reixac (40), Santa Susanna (36), Palamós (34), les Franqueses del Vallès (28), Santa Coloma de Gramenet (16), Igualada (12) i, finalment, es faran 6 habitatges a Rubí i Montgat. De total d’habitatges projectats dins d’aquests acords, 34 es desenvoluparan en règim de promoció pública a Santa Coloma de Gramenet, Igualada i Rubí, mentre que la resta, 727, s’aixecaran a través de diverses fórmules col·laboració publicoprivada.

Per a aquest programa, dotat amb 1.000 milions d’euros, el Ministeri ja va transferir a Catalunya un total de 80,8 milions d’euros l’any 2022, i s’ha compromès a traspassar la mateixa quantitat aquest 2023. L’ajuda serà de fins a 700 euros per metre quadrat de superfície útil d’habitatge amb un màxim de 50.000 euros per habitatge. Mitjançant aquest pla d’ajuts, es pretén finançar l’increment del parc públic d’habitatges destinats al lloguer social, mitjançant promocions d’obra nova sobre terrenys de titularitat pública. Les obres hauran d’estar finalitzades el 30 de juny del 2026.

Rehabilitació de 900 habitatges

Aquesta mateixa setmana el Govern ha anunciat també que destinarà 22,6 milions per rehabilitar més de 900 habitatges públics amb els fons europeus NextGenerationEU. Segons va informar aquest dilluns el Departament de Territori, van firmar un conveni amb el govern espanyol que formalitza el finançament per a la rehabilitació de 13 promocions d’habitatges gestionades l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquest conveni farà que del total de la inversió 13,5 milions els aporti el ministeri a través del programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació. Dels 9 milions restants, vuit procediran de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 1 de l’Incasòl.