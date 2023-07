Europa inicia el camí per ser una potència mundial en la fabricació de xips

La Unió Europea ha donat aquest dimarts el vistiplau definitiu a la nova Llei Europea de Xips amb la qual el bloc pretén mobilitzar 43.000 milions d’euros en inversions. L’objectiu d’aquesta nova legislació europea és que Europa guanyi un pes considerable en la producció mundial de semiconductors i aconseguir així ocupar el 20% de la quota del mercat internacional de cara al 2030. La idea final d’aquesta nova llei és que el Vell Continent trenqui amb la dependència d’altres potències com la Xina.

Aquesta nova normativa comunitària es recolzarà en tres pilars: el desenvolupament de mitjans tecnològics a gran escala, un marc per a garantir la seguretat de subministrament i resiliència atraient inversió i un mecanisme de seguiment i resposta a les crisis amb el qual anticipar-se a l’escassetat de subministrament i oferir alternatives en situacions d’emergència. De fet, dels 43.000 milions d’euros en inversions públiques i privades que la Unió Europea aspira a mobilitzar amb aquesta iniciativa, un total de 3.000 milions d’euros arribaran directament de les arques comunitàries.

Empresa comuna de xips

La nova llei també preveu la creació d’una ‘Empresa Comuna de Xips’ amb la qual canalitzar les accions i seleccionar els centres d’excel·lència que els fabricaran. Al mateix temps la UE vol ampliar l’àmbit de les “instal·lacions pioneres” per a incloure en aquesta categoria aquelles plantes que produeixen maquinària necessària per a la fabricació de xips. Aquestes “instal·lacions pioneres” tindran per objectiu reforçar la seguretat de subministrament per al mercat europeu i podran beneficiar-se de procediments de concessió d’autoritzacions més àgils.

A més, els centres de disseny que millorin significativament els recursos de la Unió en el disseny innovador de xips podran rebre de Brussel·les el segell europeu de “centre de disseny d’excel·lència”. Per part seva, els Estats membre podran aplicar, conformement a la legislació vigent, mesures de suport per als centres de disseny que rebin aquest segell.

“Amb la Llei de xips, Europa serà líder en la carrera mundial de semiconductors. Ja podem veure-ho en acció: noves plantes de producció, noves inversions, nous projectes de recerca. I, a la llarga, això també contribuirà al renaixement de la nostra indústria ja la reducció de les nostres dependències estrangeres”, ha dit després de l’adopció formal dels Vint-i-set el ministre espanyol d’Indústria, Comerç i Turisme, Héctor Gómez, que aquest semestre exerceix la presidència de torn en el Consell de la UE.

Una vegada sigui signat l’acte legislatiu per les presidències del Parlament Europeu i del Consell, la nova norma entrarà en vigor dies després de la seva publicació en el Diari Oficial de la UE.