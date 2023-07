L’estat supera els 12.000 milions de despesa en pensions al juliol

Espanya continua batent rècords en la despesa de pensions. Concretament, la Seguretat Social va desemborsar un total de 12.017,8 milions d’euros durant el mes de juliol. Aquesta dada és un 10,8% superior al que l’estat va destinar fa un any a les pensions contributives del juliol, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Aquest és el primer cop en la història que la nòmina mensual ordinària de les pensions contributives de l’estat supera els 12.000 milions d’euros. Tot i això, cal apuntar que aquesta despesa en pensions es continua mantenint per sota del 12% del PIB, concretament en l’11,7%. Aquest és el mateix percentatge que fa un any 2022, però inferior al de 2020 (12,4% del PIB), que va està condicionat per l’afectació de la pandèmia, i també al de 2021 (12,1% del PIB).

Les pensions augmenten un 1,1%

En total el Ministeri dirigit per José Luis Escrivá ha abonat 10.055.940 pensions contributives al juliol, un 1,1% més que fa un any, a una mica més de 9,1 milions de pensionistes. A més, després de la pujada de les pensions amb l’IPC aplicada des de principis d’any, la pensió mitjana de jubilació va augmentar al juliol gairebé un 9,6% interanual, fins als 1.375,1 euros mensuals.

La pensió mitjana del sistema aquest mes de juliol, que comprèn les diferents classes de pensió —jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars—, es va incrementar també un 9,6% interanual, fins a situar-se a 1 de juliol d’enguany en 1.195,1 euros mensuals.

Distribució de les pensions

Pel que fa a les diferents tipologies de pensions, el govern espanyol informa que gairebé tres quartes parts de la nòmina de pensions contributives correspon a les de jubilació, en concret, el 72,9%, que suposen un total de 8.758 milions d’euros. A les pensions de viduïtat s’han destinat 2.004,4 milions d’euros, mentre que la nòmina de les prestacions per incapacitat continua augmentant, aquest juliol fins als 1.059,8 milions. Per la seva part, les pensions d’orfandat han suposat 163,7 milions d’euros i les prestacions en favor de familiars 31,7 milions.

La pensió amb més beneficiaris és la de jubilació, amb 6,3 milions de persones. D’elles, el 60,3% la perceben homes. La pensió de viduïtat la perceben com a principal prestació 1,5 milions de persones, el 95,9% d’elles dones. Els segueixen els perceptors d’incapacitat permanent (942.229), orfandat (324.524) i en favor de familiars (44.549).

Complements de gènere

Al juliol, 538.856 pensions han percebut el complement per bretxa de gènere, de les quals un 91,2% són dones (491.587). L’import mitjà mensual d’aquest complement en la pensió és de 65,7 euros. De les 538.856 pensions complementades, el 22,8% correspon a pensionistes amb un fill, que anteriorment no tenien accés al complement de maternitat. El 47,1% dels beneficiaris compten amb dos fills; el 19,5%, amb tres, i amb quatre fills, el 10,7%.

El complement de bretxa de gènere, vigent des de febrer de 2021, consisteix en una quantia fixa, després de la revaloració aplicada en 2023, de 30,40 euros al mes per fill, que s’aplica des del primer fill, a diferència del complement de maternitat anterior. Se sol·licita alhora que se sol·licita la pensió.