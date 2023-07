El BEI prestarà 315 milions a Cellnex per al desplegament del 5G

El Banc Europeu d’inversions ha signat un préstec a Cellnex per valor de 315 milions d’euros per impulsar el desenvolupament de la xarxa 5G als seus principals mercats. El finançament anirà dirigit al desplegament de noves infraestructures de xarxa mòbil principalment a l’Estat espanyol, Portugal, França, Itàlia i Polònia; una intervenció que, segons la companyia, ajudarà a “accelerar la transició digital en zones rurals i urbanes”.

En un comunicat emès aquest mateix dilluns, la multinacional dirigida per Marco Patuano espera que el finançament públic acordat serveixi per traccionar inversions per més de 630 milions d’euros, el doble del valor del préstec inicial. Amb aquesta dedicació conjunta, Cellnex pretén “expandir i millorar la cobertura” de les xarxes mòbils d’última generació a les seves geografies clau.

Directius de Cellnex i del BEI durant la firma de l’acord per al préstec / Cellnex

Agenda 2030

El projecte, segons ha anunciat Cellnex, contempla la posada en marxa de noves torres de telecomunicacions, així com al desplegament de fibra òptica que permeti connectar-les amb els serveis de diversos operadors. A més, apunten, aniran acompanyades de la instal·lació “d’energies renovables i altres mesures d’eficiència energètica” per complir amb els objectius europeus de l’agenda 2030 i amb la reducció d’emissions de CO2 del conjunt de la xarxa.

Més enllà dels objectius de sostenibilitat, la meitat de les noves torres estaran instal·lades en el que es coneix com a “regions de cohesió”, aquelles zones dels mercats interiors on la renda per càpita és inferior al 75% de la mitjana de la Unió Europea. “D’aquesta manera, el projecte ajuda a reduir la bretxa digital i generar beneficis socioeconòmics” celebra la multinacional.

Agraïment institucional

L’acord ha estat signat per la directiva de Cellnex amb el vicepresident del Banc Europeu d’Inversions, Ricardo Mourinho Félix. Per al directiu continental, les infraestructures que es desplegaran en el marc del programa són “un component crític per garantir la transició digital i accelerar l’accés de tots els ciutadans als serveis digitals”. Per la seva banda, el director financer de Cellnex José Manuel Aisa ha destacat les favorables condicions del finançament, “amb un venciment a molt llarg termini i un marge competitiu”.