El Govern destinarà 22,6 milions per rehabilitar 900 habitatges públics

El Govern destinarà 22,6 milions per rehabilitar més de 900 habitatges públics amb els fons europeus NextGenerationEU. Segons ha informat aquest dilluns el Departament de Territori, s’ha firmat un conveni amb el govern espanyol que formalitza el finançament per a la rehabilitació de 13 promocions d’habitatges gestionades l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquest conveni farà que del total de la inversió, 13,5 milions els aporti el ministeri a través del programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació. Dels 9 milions restants, vuit procediran de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 1 de l’Incasòl.

Alhora, el Govern ha anunciat que aquestes ajudes corresponen a un programa dels fons europeus i s’haurà de garantir una reducció mínima del 30% del consum d’energia primària no renovable i una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració. Així mateix, també es finançaran actuacions d’urbanització, reurbanització o millora de l’entorn físic, com per exemple la instal·lació d’ascensors, instal·lacions de sanejament o zones verdes i comunitàries. Finalment, el programa també impulsa la creació d’oficines de rehabilitació en els mateixos barris per facilitar la gestió de les actuacions. Concretament, aquestes ajudes corresponen al programa 1 dels Fons Next Generation, que finança la rehabilitació d’edificis sempre que es compleixin els requisits energètics del RD/853/2021.

On es faran les actuacions?

Carrer del doctor Joaquín Albarrán (Barcelona): rehabilitació de 3 edificis i 48 habitatges.

Carrer Ventura Plaja (Barcelona): rehabilitació d’un edifici i 12 habitatges.

Ronda d’Arraona (Sant Quirze del Vallès): rehabilitació d’un edifici i 30 habitatges.

Can Vilardell (Terrassa): rehabilitació de 7 edificis i 269 habitatges.

La Grípia (Terrassa): rehabilitació de 5 edificis i 41 habitatges.

Pla de les Fonts (Terrassa): rehabilitació de 2 edificis i 38 habitatges.

Carrer d’Alsamora (Lleida): rehabilitació d’un edifici i 23 habitatges.

Plaça de la Verge (Móra d’Ebre): rehabilitació d’un edifici i 14 habitatges.

Barri de Sant Josep Obrer (Reus): rehabilitació de 7 edificis i 76 habitatges.

Camp Clar – Francolí (Tarragona): rehabilitació de 5 edificis i 78 habitatges.

Camp Clar – Gaià (Tarragona): rehabilitació de 4 edificis i 60 habitatges.

Camp Clar – Sant Magí (Tarragona): rehabilitació de 14 edificis i 200 habitatges.

Carrer de Valentí Almirall (Vila-Seca): rehabilitació de 2 edificis i 30 habitatges.

El conveni l’han signat la secretària d’Habitatge del Govern, Marina Berasategui, i el director general d’Habitatge i Sòl del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Francisco Javier Martín.