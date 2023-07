Avís de l’empresa de ràtings S&P contra la repetició de les eleccions

La repetició de les eleccions és un dels possibles escenaris que podrien ocórrer passada la ressaca electoral. S’obre aquest dilluns un període de pactes que es podria allargar i, en cas de no trobar punts en comú, podria portar a la repetició de les votacions. Aquesta possibilitat, però, ha estat qüestionada per l’empresa americana S&P Global Ratings, líder en el sector, que considera que posaria en perill la posada en marxa d’algunes lleis emmarcades en el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència. En concret, la companyia reconeix que una repetició d’eleccions podria alterar la “puntualitat” de les reformes, en altres paraules, no arribarien a temps.

L’agència qualificadora de crèdit ha assenyalat que, en principi, un escenari de repetició electoral no té per què interferir en l’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat del 2024 ni tampoc en la presidència espanyola de la UE. Així doncs, en primera instància no hi hauria cap conflicte. Això sí, ha indicat que la campanya implícita amb aquesta repetició electoral sí que podria reduir l’atenció que ara mateix està posada en abordar altres reptes econòmics a llarg termini a l’estat espanyol.

En concret, l’empresa americana parla del Pla de Recuperació, una de les reformes que més projecció a llarg termini té i que ara es podria posar en dubte. Per altra banda, també parlen de la solució als dèficits estructurals del sistema de Seguretat Social, un altre problema a solucionar amb calma que també podria quedar desdibuixat.

Un llarg període de negociacions per formar govern

Més enllà del que succeeixi en el pla econòmic, la signatura espera un “llarg període” de negociacions per a un govern de coalició, per la qual cosa la repetició dels comicis és un escenari “potencial”. I és que, ni el bloc electoral de la dreta (PP i Vox, que sumen entre tots dos 169 escons), ni el de l’esquerra (PSOE i Sumar, actualment en el govern espanyol i que se situen en 153 diputats) poden aconseguir els 176 escons de la majoria absoluta del Congrés.