La taxa de morositat bancària va augmentar fins al 3,6% al maig

La morositat dels préstecs va en augment a l’estat. Segons les últimes dades publicades pel Banc d’Espanya, la taxa de moa dels préstecs concedits per les entitats crèdit a empreses i particulars es va situar en el 3,59% al maig. Això suposa el seu segon mes consecutiu a l’alça, després que a l’abril augmentés fins al 3,55% des del 3,51% de març. Tot i aquesta nova pujada, la taxa encara es manté per sota del nivell registrat tot just fa un any, quan la ràtio de mora estava al 4,18%.

En aquesta línia, el Banc d’Espanya assegura que el volum de crèdits dubtosos durant maig era de 42.815 milions d’euros, 262 milions d’euros més que a l’abril, mentre que el volum total del crèdit concedit ha disminuït en 8.572 milions d’euros, fins a situar-se en els 1,19 bilions d’euros. Si es compara amb maig de 2022, el volum de crèdits dubtosos es va reduir en 8.249 milions d’euros, mentre que el volum de préstecs totals va disminuir en 30.383 milions d’euros.

Cal apuntar que aquestes noves xifres del supervisor espanyol també inclouen el canvi metodològic en la classificació dels Establiments Financers de Crèdit (EFC), que des de gener de 2014 van deixar de ser considerats dins de la categoria d’entitats de crèdit. Sense incloure el canvi, la morositat se situaria en el 3,68% al maig, ja que el saldo de crèdit va ser d’1,161 bilions d’euros en aquest mes, en excloure’s el crèdit dels EFC.

Les dades desglossades per tipus d’entitat reflecteixen que la ràtio de dubtosos del conjunt d’entitats de dipòsit, és a dir bancs, caixes i cooperatives, va tancar maig en el 3,49%, per sobre del 3,44% del mes anterior, però per sota del 4,08% d’un any abans. Del seu costat, la ràtio de mora dels establiments financers de crèdit es va situar en el 6,58% en el cinquè mes de l’any, superior al 6,58% d’abril, però per sota del 7,15% d’un any abans.

Segons les dades del Banc d’Espanya, les provisions del total d’entitats de crèdit van augmentar fins als 30.868 milions d’euros al maig, 122 milions d’euros més que a l’abril.