La vila literària on es venen els habitatges més barats de l’Estat

El mercat immobiliari cada cop és més car i les oportunitats a preus compatibles cada cop són més estranyes. De fet, actualment el municipi espanyol on és més barat comprar un habitatge va saltar a la fama fa anys quan Lope de Vega li va dedicar una obra de teatre. En efecte és Fuente Obejuna on, segons idealista, l’habitatge costa, de mitjana, 334 euros/m2. Pel que fa a Catalunya, el poble més barat és el municipi tarragoní de Santa Bàrbara amb un preu de 546 euros per metre quadrat.

El podi dels municipis mmés barats de l’estat el completen altres dos municipis cordovesos. El primer és Bélmez amb un preu de 340 euros/m2 i Peñarroya-Pueblonuevo amb un preu de 416 euros/m2. El top 6 el completen el municipi murcià de Bullas (419 euros/m2), seguit de Campo de Criptana (432 euros/m2) i Villanueva de los Infantes (452 euros/m2), tots dos Ciudad Real.

Cal apuntar que dins dels 25 municipis més barats de tot l’estat no hi ha cap municipi català i només dos dins dels països catalans que s’ubiquen a la demarcació de València. Aquests dos municipis són Navarrés on has de pagar uns 475 euros per metre quadrat i Énguera on es paguen de mitjana 507 euros/m2 si es vol comprar un habitatge. La comunitat que més municipis té dins de la llista és Castella-la Manxa amb 11.

Els municipis més barats de cada territori

L’estudi realitzat per idealista es completa amb les localitats més assequibles de cada territori de l’estat. A més de les comunitats amb municipis en les 25 primeres posicions, tres autonomies més tenen mercats per sota dels 600 euros: A Galícia el poble més barat és Nogueira de Ramuín (543 euros/m2) a Ourense i a Astúries és San Martín del Rey Aurelio (556 euros/m2).

A continuació se situa el poble més econòmic d’Aragó, Casp, on els propietaris demanen de mitjana 642 euros/m2; seguit d’Alfaro, a la Rioja on es paguen 697 euros/m2. El municipi més barat de Cantàbria és Campoo de Enmedio (707 euros/m2); i el de Navarra és Castejón (793 euros/m2). Per darrere trobem a Tanque a Santa Cruz de Tenerife amb un preu de 896 euros per metre quadrat i Cadalso de los Vidrios a Madrid (902 euros/m2). Els dos territoris amb els municpis més barats amb un preu més elevat són les Balears, amb Sant Joan on es paga de mitjana uns 1.237 euros/m2 per comprar un habitatge, seguit per Oión a Àlaba, com el més barat d’Euskadi, amb 1.131 euros/m2.